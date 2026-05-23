Die internationale Gesundheitsuntergeht ereignis einem möglicherweise früheren Ebola-Ausbruch im Ostkongo, der durch drei Freiwillige Rotkreuz-Helfer möglicherweise bereits im März begann. Die ersten Infektionen waren wohl am 27. März und am 5., 15. und 16. Mai.

Der Ebola - Ausbruch im Ostkongo hat möglicherweise früher begonnen als bisher angenommen, teilte die Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRC) in Genf mit. Drei freiwillige Rotkreuz-Helfer waren möglicherweise bereits am 27.

März infiziert, als sie mit Toten in der Provinz Ituri in der Demokratischen Republik Kongo in Kontakt kamen. Sie starben am 5. , 15. und 16. Mai.

Bislang war die früheste bekannte Infektion des aktuellen Ausbruchs ein Mann aus dem Kongo, der am 24. April mit Symptomen behandelt und drei Tage später gestorben war. Die ersten Ebola-Fälle waren erst am 15. Mai im Labor bestätigt worden.

Weiter teilte die WHO mit, dass die Häufungen von ungeklärten Todesfällen bereits vor dem Ausbruch untersucht wurden. Da es sich bei dem aktuellen Ausbruch aber um den seltenen Bundibugyo-Typ des Ebolavirus handelt, wurde der Erreger mit herkömmlichen Tests zunächst nicht bestätigt





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