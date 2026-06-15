Die Zahl der Fälle von Ebola in der Demokratischen Republik Kongo stieg innerhalb von 24 Stunden auf 782, die bestätigten Todesfälle liegen nun bei 181. Die Sterblichkeitsrate liegt bei 23,1 Prozent. Die Nachverfolgung der Kontakte ist weiterhin ein Problem, mit einer Nachverfolgungsrate von 56,5 Prozent, die deutlich unter der Zielmarke liegt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) fordert, dass 90 Prozent aller Menschen, die mit einer infizierten Person in Kontakt waren, ermittelt und beobachtet werden müssen, um die Ausbreitung der Krankheit zu stoppen.

Der Ebola - Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo verschärft sich weiter. Die Zahl der Fälle stieg innerhalb von 24 Stunden auf 782, die bestätigten Todesfälle liegen nun bei 181.

Die Sterblichkeitsrate liegt bei 23,1 Prozent. Die Nachverfolgung der Kontakte ist weiterhin ein Problem, mit einer Nachverfolgungsrate von 56,5 Prozent, die deutlich unter der Zielmarke liegt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) fordert, dass 90 Prozent aller Menschen, die mit einer infizierten Person in Kontakt waren, ermittelt und beobachtet werden müssen, um die Ausbreitung der Krankheit zu stoppen. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) warnt, dass die Lücken bei Überwachung und Kontaktverfolgung die Bemühungen um eine Eindämmung der hochgefährlichen Krankheit untergraben.

Die medizinische Notfallkoordinatorin von MSF im Kongo, Kate White, sagt, dass niemand das wahre Ausmaß oder die genauen Ausbreitungsorte der Krankheit kennt. Die meisten Behandlungszentren in der Provinz Ituri seien überlastet, viele Patienten erreichen die Behandlungszentren erst in einem fortgeschrittenen Stadium der Krankheit und wurden vorher weder als Kontaktpersonen identifiziert noch überwacht. Die betroffenen Gemeinden haben keinen ausreichenden Zugang zu Testungen, und die Übermittlung der Laborergebnisse dauert noch zu lange.

Ohne schnellere und flächendeckendere Tests wird es schwerfallen, Fälle früh genug zu erkennen, um den Ausbruch einzudämmen. Das hochansteckende Ebola-Virus kann durch Körperflüssigkeiten wie Erbrochenes, Blut oder Sperma übertragen werden. Eine Infektion führt zu Fieber und Muskelschmerzen, in schweren Fällen kommt es zu inneren und äußeren Blutungen und Organversagen. Der jetzige Ausbruch wurde vermutlich erst Wochen nach seinem Beginn festgestellt.

Er wird durch die seltene Bundibugyo-Variante ausgelöst, auf die Mediziner anfangs nicht getestet haben. Um die Ausbreitung des Virus zu stoppen, setzen Behörden bei Beerdigungen auf strenge Schutzmaßnahmen. Die Grüne Nationalrätin spricht acht Worte - dann kommt schon der erste Rüffel





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