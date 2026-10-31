Ebola-Ausbruch im Kongo: Mehr als 5000 Tote

Beim Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo sind seit Mitte Mai mehr als 5000 Menschen gestorben. Fachleute vermuten eine unerkannte Ausbreitung seit Februar.

Beim Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo sind seit Mitte Mai mehr als 5.000 Menschen gestorben. Die Gesundheitsbehörden des zentralafrikanischen Landes meldeten 5.026 bestätigte Todesfälle und 10.351 Erkrankte. Derzeit werden 1.101 Menschen behandelt oder befinden sich in Isolation. 2.788 frühere Patienten gelten als genesen. Experten gehen davon aus, dass sich das Virus bereits seit mindestens Februar unerkannt verbreitete, bevor der Ausbruch am 15. Mai offiziell bekannt gegeben wurde.

Ebola-Ausbruch breitet sich schnell aus

Der aktuelle Ebola-Ausbruch geht auf den Bundibugyo-Erreger zurück und zeigt einen besorgniserregend schnellen Anstieg der Fallzahlen. Auch in anderen Ländern wurden Fälle gemeldet. In Kenia gibt es Infektionen, die auf den Aufenthalt eines inzwischen verstorbenen Kenianers im Kongo zurückzuführen sind. Nigeria meldete am 20. Oktober den ersten Ebola-Fall. Die Ehefrau eines Schweizer Diplomaten war einige Tage nach einer mehrwöchigen Reise nach Uganda erkrankt. In Europa trat bislang ein Fall auf: Im Juni wurde ein Arzt nach einem Kriseneinsatz im Ostkongo in Frankreich positiv getestet und später genesen aus dem Krankenhaus entlassen.

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Die tatsächliche Zahl der Krankheitsfälle und Toten könnte noch höher liegen. Da die Krankheit vor der offiziellen Bekanntgabe monatelang unerkannt blieb, ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. Die Behörden bemühen sich, die Ausbreitung einzudämmen, stehen aber vor großen Herausforderungen.

Gefährlicher Bundibugyo-Erreger

Ebola-Fieber ist eine lebensbedrohliche Krankheit. Das Virus wird durch Körperkontakt und Kontakt mit Körperflüssigkeiten übertragen und löst ein hochansteckendes Fieber mit Durchfall und Blutungen aus. Der aktuelle Ausbruch ist besonders schwer einzudämmen, weil es für den Ebola-Erreger vom Typ Bundibugyo bislang weder einen speziellen Impfstoff noch eine spezielle Therapie gibt. Zudem ist in der Anfangsphase einer Ansteckung mit dem Bundibugyo-Erreger leicht eine Verwechslung etwa mit einer Malaria-Erkrankung möglich. Das kann zu einer verspäteten Isolation und Behandlung der Patienten beitragen.

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Seit Juli laufen klinische Versuche zur Testung zweier antiviraler Therapieverfahren. Zudem werden Versuchsreihen zu Impfstoffen durchgeführt. Dabei wurde bislang untersucht, ob der Ebola-Impfstoff Ervebo auch vor dem Bundibugyo-Typ schützt. Die Ergebnisse dieser Studien werden mit Spannung erwartet, da sie für die Eindämmung des Ausbruchs entscheidend sein könnten.

Internationale Hilfe nötig

Die Weltgesundheitsorganisation und andere internationale Organisationen unterstützen die kongolesischen Behörden bei der Bekämpfung des Ausbruchs. Es werden mobile Labore, Behandlungszentren und Aufklärungskampagnen bereitgestellt. Dennoch ist die Lage angespannt, da das Gesundheitssystem des Landes schwach ist und viele Regionen schwer erreichbar sind. Fachleute betonen die Notwendigkeit einer schnellen und koordinierten internationalen Reaktion, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

Die Bevölkerung wird aufgerufen, auf Hygiene zu achten und verdächtige Symptome umgehend zu melden. Auch die sichere Bestattung von Verstorbenen ist ein wichtiger Faktor, um Ansteckungen zu vermeiden.