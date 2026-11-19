Die E-Vignette kostet 2027 weiterhin 40 Franken, das Design wird jedoch lila. Digitale Verkaufszahlen steigen dramatisch, vor allem durch ausländische Kfz.

Die Swisscom-ähnliche Infrastruktur der Schweizer Autobahngebühr erfährt im Jahr 2027 eine klare Preiskonsistenz, während sich das visuelle Erscheinungsbild der digitalen Kennzeichenaufkleber fundamental wandelt. Das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit hat die Eckdaten für das nächste Vignettenjahr publik gemacht. Die Gebührenhöhe bleibt bei exakt 40 Franken unverändert.

Kosten und Erscheinungsdatum der Vignette

Autofahrerinnen und Autofahrer können die Jahresvignette für das Kalenderjahr 2027 ab dem 1. Dezember im Vorverkauf erwerben. Der Preis von 40 Franken gilt sowohl für den digitalen Kauf als auch für eventuelle physische Varianten, wobei der Fokus eindeutig auf der digitalen Lösung liegt. Das offizielle Verkaufskanal-System wird vom Bund als e-vignette.ch betrieben. Nutzer sollten bei der Bestellung auf die Authentizität des Anbieters achten, um Betrugsversuchen vorzubeugen.

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Digitale Transformation übertreffe Erwartungen

Die Akzeptanz der digitalen Lösung entwickelt sich weit schneller als von der Verwaltung prognostiziert. Im abgelaufenen Vignettenjahr 2026 stieg der Anteil der elektronischen Vignetten auf rund 54 Prozent an. Das bedeutet, dass von den insgesamt elf Millionen verkauften Einheiten mehr als die Hälfte digital abgewickelt wurden. Dieser Sprung ist beachtlich, lag der Anteil im Vorjahr 2025 doch noch bei 45 Prozent.

Die E-Vignette wurde ursprünglich im August 2023 eingeführt. Innerhalb von nur drei Jahren hat sie die traditionelle Klebevignette fast verdrängt. Für das laufende Jahr rechnet das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit mit rund 5,8 Millionen digitalen Vignetten. Das entspricht einem Zuwachs von über 900'000 Einheiten im Vergleich zum Vorjahr. Der Anstieg ist insbesondere auf ausländische Fahrzeughalter zurückzuführen.

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Ausländische Käufer dominieren das Wachstum

Deutschland liefert den weitaus größten Beitrag zur steigenden Nachfrage an elektronischen Vignetten. Allein 1'234'563 E-Vignetten wurden an deutsche Kraftfahrzeuge mit Nummernschildern verkauft. Dieser Wert liegt gut ein Drittel höher als noch im Jahr 2025. Damit stammen mehr als 20 Prozent aller digitalen Vignetten aus Deutschland. Auch Fahrzeuge mit französischen und italienischen Kennzeichen tragen zur Zunahme bei, wenn auch in geringerem Maße.

Die Schweizer Bevölkerung zeigt ebenfalls eine wachsende Bereitschaft, auf die digitale Lösung umzusteigen, jedoch in gemäßigtem Tempo. Die Nachfrage der Inländer wuchs um rund 11 Prozent auf insgesamt 3'157'424 Stück an. Auf nationaler Ebene führt der Kanton Zürich mit 525'000 verkauften E-Vignetten die Liste an. Darauf folgen die Kantone Bern, Aargau und Waadt.

Vorteile der digitalen Verknüpfung

Der wesentliche Unterschied zur alten Klebevignette liegt in der technischen Verknüpfung. Die E-Vignette ist direkt mit dem amtlichen Nummernschild des Fahrzeugs im System hinterlegt. Das Entfernen einer angeklebten Marke von der Windschutzscheibe entfällt vollständig. Autoliebhaber sparen sich das lästige Kratzen, Zupfen und Fluchen, das mit dem Abbund einer alten Vignette einhergeht.

Ein weiterer praktischer Vorteil besteht bei Fahrzeugwechseln oder Beschädigungen. Wenn ein Windschutzscheibe zerbricht oder ein neues Auto gekauft wird, muss keine zweite Vignette erworben werden. Die Registrierung im System ermöglicht eine einfache Anpassung an das neue Kennzeichen. Dies reduziert sowohl den Aufwand als auch die Kosten für die Fahrgäste erheblich.

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Planungssicherheit für den Jahreswechsel

Für das Jahr 2027 kündigt das Bundesamt eine neue Farbe für die grafische Darstellung der Vignette an. Die visuelle Identität wechselt hin zu Lila. Dies dient der Erneuerung des Markenimages und der Unterscheidung von vergangenen Jahren. Der Preis bleibt jedoch konstant bei 40 Franken, was Planungssicherheit für Budgets von Privathaushalten und Unternehmen bietet.

Touristinnen und Touristen profitieren ebenfalls von der digitalen Infrastruktur. Der Kauf ist bequem online möglich, ohne dass ein Stopp an der Grenze notwendig ist. Die digitale Abwicklung beschleunigt den Grenzübergang und eliminiert Warteschlangen an den Verkaufsstellen an der Grenze. Dies entlastet den Verkehr in den Spitzenzeiten des Sommer- und Herbsturlaubs.

Die Statistik zeigt eindeutig, dass die Schweiz einen erfolgreichen Weg in die digitale Mobilitätsbesteuerung eingeschlagen hat. Die Kombination aus niedrigen Kosten, technischer Einfachheit und der Verknüpfung mit dem Kennzeichen hat die Nutzer überzeugt. Mit 5,8 Millionen digitalen Einheiten hat sich die E-Vignette etabliert. Die weitere Entwicklung im Jahr 2027 wird diese Tendenz voraussichtlich bestätigen.