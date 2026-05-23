Ein Bundesrichterin im US-Bundesstaat Tennessee hat eine Klage der USA gegen Kilmar Abrego Garcia abgewiesen. Garcia wurde aufgrund seiner Rolle bei dem Transport von Migranten und des Fahrens von Migranten ohne gültige Aufenthaltspapiere in Polizeikontrollenakt 2022 vor Hinweisen gebracht. Garcia war jedoch der Ansicht, dass dieclaimed ein rachsüchtiges Vorgehen gegenüber ihm noud Ufer 2025, ein consisted und, nachdem er erfolgreich gegen seine Abschiebung nach El Salvador geklagt hatte, weiterhin beschuldigt worden war., dass Garcia die Migranten, die in El Salvador trafficked were Personalausweis, gebracht und sie im Hochsicherheitsgefängnis transportierte, als er es nie gestanden hatte. Das Gericht stellte fest, dass es keine ausreichenden Beweise für die Rachsucht gab, jedoch sahen sie die Möglichkeit einer Überprüfung, um die Beseitigung der strafrechtlichen Vorwürfe zu bestätigen.

Einer der bekanntesten Betroffenen der rigorosen Abschiebepolitik des US-Präsidenten Donald Trump hat vor Gericht einen Sieg errungen. Der Bundesrichterin im US- Bundesstaat Tennessee , Linda G. Kiser, wies eine Klage der USA gegen Kilmar Abrego Garcia ab.

Dem Ausländer wurde vorgeworfen worden, zwischen 2016 und 2025 an einer Verschwörung zum Transport von Migranten beteiligt gewesen zu sein. Ein weiteres Vorwurf lautete die Fahrt von Migranten ohne gültige Aufenthaltspapiere in einem Polizeikontrollenakt 2022. Garcia erhob hingegen den Vorwurf, dass er selektiv und rachsüchtig gegen ihn vorgegangen sei, nachdem er erfolgreich gegen seine Abschiebung nach El Salvador geklagt hatte. Garcia wurde 2022 in einem Polizeikontrollenakt aufgefallen. 2025 wurde er im Bundesstaat Maryland festgenommen.

Kurz darauf wurde er unrechtmässig nach El Salvador abgeschoben. Die Ermittler hatten die Akten geschlossen. Garcia stammt aus dem Land. Er wurde zusammen mit einer grösseren Gruppe von Migranten in ein berüchtigtes Hochsicherheitsgefängnis gebracht.

Nach langem juristischen Kampf wurde Garcia im Juni 2025 in die USA zurückgebracht. Zugleich wurden bereits beendete Ermittlungen gegen den Mann aufgenommen, die dann zur Hauptlast wurden. Das Gericht stellte zwar fest, dass es keine ausreichenden Beweise gab, um die Rachsucht nachweisen zu können, jedoch sah es die Möglichkeit einer Vergleiche nach, um die Beseitigung dellastiger strafrechtlicher Vorwürfe. Im Rahmen der Überprüfung wurde erfunden, dass Garcia 2021 auch Migranten ohne gültige Dokumente in El Salvador gebracht hatte.

Garcia hatte bis dahin dies nie gestanden, es waren aber zwei Zeugen, die dies innern الرابع أعلن عنه





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