E-Bike-Diebstähle im Baselbiet: Ein seltener Fall von Überführung und Verurteilung

Ein 30-jähriger Dieb aus Frankreich wurde wegen mehrerer E-Bike-Diebstähle in Allschwil und Basel verurteilt. Der Fall beleuchtet die geringen Aufklärungsquoten und die Rolle organisierter Kriminalität im Grenzgebiet.

In der Schweiz ist der Diebstahl von Fahrrädern ein weit verbreitetes Problem, das viele Bürger betrifft, doch die Aussichten auf eine Aufklärung dieser Taten sind denkbar gering.

Ein Blick in die aktuellen polizeilichen Kriminalstatistiken offenbart eine erschreckende Realität: Die Aufklärungsrate bei Velodiebstählen liegt bei lediglich 4 Prozent. Damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein gestohlenes Fahrrad zurückgegeben wird oder der Täter überführt werden kann, extrem niedrig. Zum Vergleich lässt sich anführen, dass beim Diebstahl von Personenwagen die Aufklärungsquote im Berichtsjahr bei etwa 19,4 Prozent lag. Dass ein Fall tatsächlich bis zu einer Verurteilung führt, ist daher eine absolute Ausnahme und ein bemerkenswerter Erfolg der Strafverfolgungsbehörden.

Genau in diese Kategorie fällt der Fall eines 30-jährigen Mannes, der nun von der Staatsanwaltschaft Baselland wegen mehrfachen Diebstahls und Sachbeschädigung verurteilt wurde. Dem beschuldigten Mann, einem gebürtigen Italiener mit Wohnsitz in der französischen Grenzstadt Saint-Louis, wird vorgeworfen, im Herbst des vergangenen Jahres systematisch hochwertige E-Bikes entwendet zu haben. Die Taten waren gezielt und professionell geplant. Am 4.

Oktober 2025 drang der Mann gemeinsam mit einem Komplizen in einen umzäunten Hinterhof in Allschwil ein. Dort entwendeten sie ein E-Velo der Marke 'Mustache', welches trotz eines Fahrradschlosses gesichert war. Das Rad hatte einen Marktwert von etwa 3700 Franken, wobei der Akku zum Zeitpunkt des Diebstahls interessanterweise nicht am Fahrrad montiert war. In dem Strafbefehl wird explizit darauf hingewiesen, dass die Tat in unrechtmässiger Bereicherungsabsicht begangen wurde.

Nur wenige Wochen später, am 13. November, schlug der Täter erneut zu, diesmal im Basler Breite-Quartier. Sein Ziel war ein E-Bike der Marke 'Turbo Vado' im Wert von 3899 Franken. Um das Schloss zu überwinden, nutzte der Mann einen Trennschleifer, womit er die Sicherung in kurzer Zeit durchtrennte.

Sein Ziel war es, über das Fahrrad wie ein Eigentümer zu verfügen und es für seine eigenen Zwecke zu nutzen. Neben diesen schweren Diebstählen wird dem Mann zudem vorgeworfen, mehrfach Benzin bei Tankstellen wie Migrolino und Coop-Pronto bezogen zu haben, obwohl er keinen Führerschein besass und das verwendete Auto nicht betriebsfähig war. Ob diese Taten in einem direkten Zusammenhang mit den Velo-Diebstählen stehen, bleibt laut Strafbefehl unklar. Die Ermittlungen werfen zudem ein Licht auf die Strukturen organisierter Kriminalität im Grenzgebiet.

Laut Eric Dietemann, dem Leiter des Polizeiamts in Saint-Louis, landen viele in der Schweiz gestohlene Fahrräder zunächst in französischen Städten wie Saint-Louis oder Mulhouse. Dort werden die Velos oft zerlegt, um sie unkenntlich zu machen. Die Einzelteile werden anschliessend in Containern nach Osteuropa oder Afrika verschifft, wo sie zu hohen Preisen weiterverkauft werden.

Die eigentlichen Diebe, die das Risiko vor Ort tragen, erhalten dabei oft nur einen Bruchteil des eigentlichen Wertes, meist nur ein paar Hundert Euro, während die Organisatoren im Hintergrund die grossen Gewinne einstreichen. Die rechtlichen Konsequenzen für den 30-Jährigen sind nun beachtlich. Er wurde zu einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen à 30 Franken sowie einer zusätzlichen Busse von 900 Franken verurteilt. Sollte er diese Zahlungen nicht leisten, droht ihm eine Ersatzfreiheitsstrafe von insgesamt 179 Tagen.

Da per Strafbefehl eine maximale Freiheitsstrafe von einem halben Jahr ausgesprochen werden kann, liegt das Urteil im oberen Bereich. Zusätzlich muss der Verurteilte die Verfahrenskosten tragen, wodurch sich die gesamte finanzielle Forderung auf über 11'000 Franken beläuft. Die Staatsanwaltschaft begründet die Härte des Strafmasses damit, dass der Mann bereits mehrfach einschlägig vorbestraft ist und durch eine deutliche Sanktion von weiteren Straftaten abgehalten werden soll





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