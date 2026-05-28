E‑Auto‑Batterien: Recycling möglich, aber Infrastruktur muss nachziehen

In der Schweiz sind bereits 250 000 Elektroautos unterwegs, doch das Recycling der Batterien steht vor Herausforderungen wie fehlender Standardisierung und hohen Sicherheitsanforderungen. Die Hydrometallurgie bietet umweltschonende Lösungen, während steigende Rohstoffpreise und neue Gesetze den Druck erhöhen, Batterien von Anfang an recycelbar zu konstruieren.

Die Wiederverwertung von E‑Auto‑Batterien ist technisch bereits machbar, doch die dafür notwendige Infrastruktur steckt noch in den Kinderschuhen. Die Schweiz verzeichnet Anfang 2026 rund 250 000 rein elektrisch betriebene Personenwagen, was etwa 5,2 % des gesamten Fahrzeugbestands ausmacht.

Bei den Neuzulassungen ist der Anteil noch deutlich höher: Im Jahr 2025 lag der Anteil von vollelektrischen Fahrzeugen bei fast 23 %, sodass jedes fünfte neue Auto elektrisch ist. Trotz dieses Wachstums bleibt die entscheidende Frage, was mit den schweren Batterien geschieht, wenn sie nach zehn bis fünfzehn Jahren das Ende ihrer Lebensdauer erreichen. Die aktuelle Praxis zeigt, dass bis zu 90 % der kritischen Metalle bereits aus gebrauchten Akkus zurückgewonnen werden können.

Diese Rückgewinnungsrate verbessert die Umweltbilanz erheblich und macht das Recycling zu einem wesentlichen Baustein der Nachhaltigkeit, insbesondere angesichts steigender Rohstoffpreise und immer strengerer gesetzlicher Vorgaben. Ein zentrales Hindernis für ein effektives Batterierecycling ist die mangelnde Standardisierung. Jeder Akku besitzt ein individuelles Design, was eine automatisierte Demontage extrem erschwert.

Zusätzlich stellt die Sicherheit ein großes Problem dar: Beschädigte Batterien können bei unsachgemäßem Handling Feuer fangen, weshalb für Transport und Lagerung sehr strenge Vorschriften gelten, die die Kosten weiter in die Höhe treiben. Die Hydrometallurgie gilt als besonders umweltschonende Methode, um die Metalle aus den Batterien zu extrahieren. Dabei werden spezielle Flüssigkeiten eingesetzt, die die Metalle nahezu rein und mit geringem Energieaufwand herauslösen.

Experten fordern, dass Batterien bereits im Entwicklungsstadium so konstruiert werden, dass sie am Ende ihres Lebenszyklus leicht zerlegt und recycelt werden können. Die wirtschaftlichen Anreize für ein funktionierendes Recycling-Ökosystem wachsen. Durch steigende Preise für Lithium, Kobalt und Nickel wird das Auslagern von Rohstoffen aus bereits genutzten Batterien zunehmend rentabler als die Gewinnung frischer Materialien. Gleichzeitig pressen strengere Gesetzgebungen die Hersteller, bereits bei der Produktentwicklung an die spätere Entsorgung zu denken.

Das bedeutet, dass zukünftige E‑Auto‑Batterien modular aufgebaut sein müssen, um eine schnelle und sichere Demontage zu ermöglichen. Auch wenn die Technologie bereits vorhanden ist, bleibt die Umsetzung eine Frage von Zeit und Investitionen. Sobald die notwendigen Standards etabliert und die Logistik optimiert ist, könnte das Recycling von E‑Auto‑Batterien einen entscheidenden Beitrag zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks der Elektromobilität leisten





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