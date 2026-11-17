Die Dürre 2026 mit nur 70 Prozent Niederschlag löst Futtermangel aus. Rolf Spycher und Matthias Jungo zeigen Lösungen mit Zwischenfuttern und Silos.

Die extreme Dürre im Jahr 2026 hat die landwirtschaftliche Produktion in der Schweiz stark beeinträchtigt. Meteo Schweiz verzeichnete im Vergleich zum langjährigen Mittel von 1990 bis 2020 lediglich 70 Prozent Niederschlag. Diese klimatische Extremsituation führte in vielen Regionen zu ausgedörrten Wiesen, braunen Weiden und einem signifikanten Raufuttermangel. Zwei Milchviehbetriebsleiter, Rolf Spycher aus dem Baselland und Matthias Jungo aus dem Kanton Freiburg, berichten von ihren konkreten Erfahrungen mit der Hitze und den daraus folgenden logistischen Herausforderungen.

Fleischfütterung und Bio-Ausnahmen

Die Trockenheit traf vor allem den Futterbau am stärksten. Bei beiden Betrieben waren die Weiden bereits Ende Juni so trocken, dass auf die Winterfütterung umgestellt werden musste. Bei Rolf Spycher läuft der Mischwagen seit dem 10. Juli täglich, obwohl er ihn normalerweise in der Periode von Mai bis Oktober nicht benötigt. Da ihm zwei Grasschnitte fehlen, hat der Betrieb 20 Tonnen konventionelles Dürrfutter zugekauft. Bio Suisse hat aufgrund der Mangelsituation die Auflagen gelockert, sodass maximal 20 Prozent des Gesamtjahresbedarfs aus konventionellem Futter bestehen dürfen. Auch Matthias Jungo nutzt flexible Strategien, um die Tierernährung sicherzustellen.

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Bauliche Anpassungen für Reserven

Rolf Spycher plant bauliche Maßnahmen, um künftige Engpässe zu vermeiden. Auf seinem Hof in Oltingen, der zwischen Dorfstraße, Bach und geschütztem Obstgarten liegt, sind zwei Hochsilos für Mais und Gras sowie eine Remise vorgesehen. Ein Siloballen-Lagerplatz war aufgrund der engen Platzverhältnisse nicht realisierbar. Bislang lagert Spycher Heu in drei Betonsilos im Stall. Ziel ist es, künftig Reserven für 9 Monate statt der bisherigen 6 Monate anzulegen. Dadurch soll die Unabhängigkeit von externen Futtermärkten erhöht und die Betriebssicherheit bei weiteren Klimaextremen verbessert werden.

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Kooperationen zwischen Ackerbau und Viehzucht

Matthias Jungo aus Düdingen stützt sich auf langjährige Lagerstrategien und lokale Netzwerke. Bereits in früheren Jahren legte er Futterreserven für 1,5 bis 2 Jahre an. Er kooperiert intensiv mit einem benachbarten Ackerbaubetrieb für Mastschweine. Jungo nutzt das Zwischenfutter des Nachbarn und liefert im Gegenzug Stroh sowie Mist zurück. Diese Symbiose ermöglicht es Jungo, wirtschaftlich interessante Kulturen wie Saatkartoffeln anzubauen, ohne zusätzliche Fläche für Futter zu benötigen. Die beiden Betriebe demonstrieren, wie Ressourcentausch die Resilienz im ländlichen Raum stärken kann.

Zwischenfrüchte als strategischer Puffer

Um flexibel auf wetterbedingte Schwankungen reagieren zu können, säen beide Landwirte Zwischenfuttermischungen anstelle von herkömmlichen Gründüngungen aus. Matthias Jungo kann so spontan entscheiden, ob die Fläche als Raufutter genutzt oder runtermulcht wird. Durch diese Methode bleibt der Boden auch über den Winter bedeckt, was die Bodenstruktur schützt. Jungo hat seine Sämaschine mit einem zweiten Sätank ausgestattet, um Gräser und Leguminosen separat in der optimalen Tiefe aussäen zu können. Diese technische Anpassung erhöht die Effizienz der Saatgutverteilung und unterstützt die ökologische Bodengesundheit.