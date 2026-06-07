Dürre in den USA zwingt Rancher zu massiven Herdenauflösungen

Die anhaltende Dürre in den USA führt zu einem historischen Tiefstand der Rinderbestände. Rancher verkaufen Notverkäufe ihrer Herden, da Futter und Wasser knapp sind. Experten warnen vor weiteren Herdenauflösungen, falls der Regen ausbleibt.

Der Rancher und Viehhändler Chuck Petersen aus Wyoming beschreibt den vergangenen Winter als den mildesten und trockensten, den er je erlebt hat. Im Interview mit dem US-Agrarsender AgWeb Farm Journal betont er, dass die anhaltende Dürre die Rindviehhalter zwinge, Teile ihrer Herden zu verkaufen.

Petersen ist Mitinhaber des Viehmarkts Torrington Livestock Markets, wo normalerweise die Monate Mai und Juni die ruhigsten sind. Doch wegen der Wasserknappheit finden jetzt zwei Versteigerungen pro Woche statt, statt wie üblich eine. Lander Nicodemus, ebenfalls Mitinhaber, berichtet, dass allein in der letzten Woche 9000 Masttiere gehandelt wurden. Das Problem sei nicht nur der Futtermangel, sondern vor allem das fehlende Tränkwasser: Bäche und Quellen, auf die sich die Betriebe das ganze Jahr über verlassen, trocknen vollständig aus.

Die Dürre erfasst weite Teile der USA, wie der Dürremonitor zeigt. Gemäß den Zahlen des US-Landwirtschaftsministeriums befinden sich rund 60 Prozent des amerikanischen Rinderbestands in Dürregebieten. Mehr als die Hälfte der Heuvorräte sind betroffen, und nur knapp ein Drittel der Weiden wird als in gutem bis ausgezeichnetem Zustand eingestuft. Für viele Rancher geht es nicht mehr nur um wirtschaftliche Überlegungen.

Ihre Rinderherden sind ihre Lebensgrundlage, erklärt Petersen. Viele Familien haben über Generationen daran gearbeitet, ihre Herden aufzubauen. Noch versuchen viele Betriebe, ihre Kernherden zu halten. Doch wenn der erhoffte Regen ausbleibt, könnten drastischere Maßnahmen folgen.

Nicodemus prognostiziert: Wenn bis Mitte Juni keine nennenswerten Niederschläge fallen, werden wir viele große Herdenauflösungen sehen. Besonders angespannt ist die Lage im benachbarten Nebraska, wo zusätzlich Wald- und Buschbrände wüten. Viele Rancher haben ihre Tiere bereits auf Weiden in anderen Bundesstaaten gebracht. Der nationale Rinderbestand befindet sich auf dem tiefsten Stand seit 75 Jahren.

Während einer Dürre kann man keinen Herdenaufbau betreiben, macht einer der Viehhändler klar. Jeder weitere Notverkauf verzögert die Erholung der Bestände. Trotz der schwierigen Lage gibt es einen kleinen Hoffnungsschimmer: Die Rinderpreise sind aufgrund der Marktlage historisch hoch. Das deutsche Fachportal Topagrar, das als erstes über die Dürre berichtete, bezeichnet dies als einzigen Lichtblick.

Doch die meisten Farmer hängen mit ganzem Herzen an ihren Kühen und wollen sie nicht hergeben, sagt Farmer Joe McGinley. Die Situation bleibt angespannt, und die kommenden Wochen werden zeigen, ob Regenfälle die Katastrophe abwenden können oder ob weitere Herdenauflösungen unvermeidlich sind. Die Trockenheit gefährdet nicht nur die Existenz der Rancher, sondern hat auch Auswirkungen auf die Fleischversorgung und die Preise in den USA





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