Durchbruch in der Nanotechnologie: LMU-Forschende optimieren Perowskit-Quantenpunkte

LMU-Wissenschaftler haben neue Methoden entwickelt, um die Stabilität und Größenkontrolle von Perowskit-Quantenpunkten signifikant zu verbessern, was neue Horizonte für die Optoelektronik öffnet.

Ein Forschungsteam der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) hat bedeutende Fortschritte in der Materialwissenschaft erzielt, die das Potenzial haben, die Optoelektronik und Quantentechnologien grundlegend zu verändern. Im Zentrum der Untersuchungen stehen Perowskit - Quantenpunkte , bei denen es sich um Halbleiter-Nanokristalle handelt. Diese Materialien zeichnen sich durch ihre außergewöhnliche Fähigkeit zur Lichtabsorption und -emission aus.

Bisher war ihre Anwendung jedoch durch eine mangelnde Stabilität in polaren Lösungsmitteln sowie durch Schwierigkeiten bei der präzisen Steuerung ihres Wachstums stark eingeschränkt. Die LMU-Wissenschaftler haben nun zwei innovative Lösungsansätze präsentiert, die diese Hürden überwinden und den Weg für industrielle Anwendungen ebnen. In der ersten Studie konzentrierte sich das Team um Q. A. Akkerman vom Nano-Institut München auf die Verbesserung der chemischen Stabilität. Die Forscher nutzten hierfür sogenannte Gemini-Liganden, die eine hochstabile molekulare Schutzhülle um die Quantenpunkte aufbauen. Während diese Liganden mit einer Seite fest an die Oberfläche der Nanokristalle binden, erzeugen sie an der Außenfläche eine polare Struktur. Dieser Clou ermöglicht es, die Quantenpunkte stabil in polaren Lösungsmitteln wie Ethanol zu dispergieren, ohne dass die empfindliche Kristallstruktur zerfällt. Da die Ligandenschicht mit einer Stärke von lediglich 0,7 Nanometern extrem dünn bleibt, werden die hervorragenden optischen Eigenschaften, wie etwa die hohe Photolumineszenz-Quantenausbeute, nicht beeinträchtigt. Dieser Fortschritt ist besonders relevant für die Verwendung ökologisch unbedenklicher, grüner Lösungsmittel in zukünftigen Herstellungsprozessen. Der zweite Durchbruch betrifft die morphologische Kontrolle der Partikel. Die Farbe und die Intensität des emittierten Lichts hängen maßgeblich von der exakten Größe und Struktur der Quantenpunkte ab. Um hier maximale Präzision zu erreichen, entwickelte das Team eine neuartige Methode zur Reaktionssteuerung, bei der die Entstehung neuer Kristallkeime bewusst unterdrückt wird. Stattdessen wachsen bestehende Strukturen kontrolliert weiter, was durch eine präzise Anpassung der Reaktionskinetik und den Einsatz spezifischer Liganden ermöglicht wird. Durch eine mehrstufige Injektionstechnik ist es den Forschenden gelungen, das Wachstum mit einer Genauigkeit im Bereich der Sub-Unit-Cell-Ebene zu steuern. Dies bedeutet, dass die Struktur auf einer Skala manipuliert wird, die unterhalb einer einzelnen Kristallgitterzelle liegt. Das Ergebnis sind Quantenpunkte mit einer extrem engen Größenverteilung und höchster optischer Homogenität. Diese Ergebnisse sind von hoher wissenschaftlicher Relevanz, da sie die Diskrepanz zwischen theoretischem Potenzial und praktischer Umsetzbarkeit bei Perowskit-Materialien minimieren. Während die neue Ligandenchemie die Verarbeitbarkeit und Stabilität in diversen Medien sicherstellt, erlaubt die neue Wachstumskontrolle eine exakte Abstimmung der emittierten Lichtfrequenzen. Für die Industrie bedeutet dies, dass Perowskit-Quantenpunkte nun zuverlässiger in modernen LED-Technologien, hochsensiblen Sensoren oder zukünftigen Quantenlichtquellen verbaut werden können. Die Arbeit von Gahlot et al. sowie He et al. unterstreicht die führende Rolle der LMU bei der Erforschung nanostrukturierter Materialien. Mit der zunehmenden Beherrschbarkeit dieser Halbleiter rücken visionäre Anwendungen, etwa im Bereich der hocheffizienten Displays oder neuartiger Quantencomputer-Bauteile, in greifbare Nähe





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