Durchbruch bei Druschba-Pipeline: Weg frei für Ukraine-Hilfen in Milliardenhöhe

Nach monatelanger Blockade zeichnet sich eine Lösung im Streit um russische Öllieferungen nach Ungarn und in die Slowakei ab. Die EU steht nun kurz vor der Freigabe eines umfangreichen 90-Milliarden-Euro-Hilfspakets für die Ukraine.

Die Wiederaufnahme der Öllieferungen durch die umstrittene Druschba-Pipeline in Richtung Ungarn und die Slowakei steht nach monatelangen diplomatischen Spannungen offenbar kurz vor dem Durchbruch. Wie die EU-Erweiterungskommissarin Marta Kos am Nachmittag vor dem Europäischen Parlament bestätigte, könnten die ersten Mengen russischen Öls bereits in dieser Woche wieder durch die Leitungen fließen.

Diese Entwicklung markiert eine deutliche Entspannung in einem festgefahrenen Konflikt, der die europäische Energiepolitik und die finanzielle Unterstützung für die Ukraine monatelang gelähmt hatte. Die Druschba-Pipeline gilt als kritische Infrastruktur, deren Stillstand sowohl Budapest als auch Bratislava vor massive ökonomische Herausforderungen gestellt hatte, da beide Länder in hohem Maße von diesen Importen abhängig sind. Im Zentrum des politischen Pokerspiels stand ein 90-Milliarden-Euro-Hilfspaket der Europäischen Union für die Ukraine. Ungarn hatte die Freigabe dieser essenziellen Gelder seit Monaten blockiert, um Druck auf die Ukraine und die EU auszuüben und so die Wiederaufnahme der Transitlieferungen zu erzwingen. Die zyprische EU-Ratspräsidentschaft reagierte nun prompt auf die diplomatischen Signale und kündigte an, für den kommenden Mittwoch die finale Abstimmung über das Darlehen auf die Agenda zu setzen. Dieser Schritt ist ein deutliches Signal, dass der Kompromiss zwischen den beteiligten Parteien in greifbare Nähe gerückt ist. Premierminister Viktor Orbán betonte am Wochenende, er habe Signale aus Kiew erhalten, dass die Ukraine zur Wiederaufnahme der Lieferungen bereit sei, sofern Budapest seine Blockadehaltung aufgibt. Das geplante Finanzpaket ist von entscheidender Bedeutung für die Stabilität des ukrainischen Staates, der sich weiterhin in einem intensiven Abwehrkampf gegen die russische Aggression befindet. Die Mittel sollen den unmittelbaren Finanzbedarf decken, der durch die Kriegsschäden und den Zusammenbruch der wirtschaftlichen Infrastruktur entstanden ist. Finanziert werden soll dieses Darlehen durch gemeinsame EU-Anleihen am Kapitalmarkt, wobei die Absicherung über Spielräume im langfristigen EU-Haushalt erfolgt. Allein für das laufende Jahr sind 45 Milliarden Euro vorgesehen, die den Fortbestand staatlicher Funktionen und die weitere Verteidigungsfähigkeit sichern sollen. Die Einigung verdeutlicht, wie eng Energiepolitik und militärische Unterstützung innerhalb der europäischen Gemeinschaft miteinander verknüpft sind und welche diplomatischen Kraftanstrengungen notwendig sind, um in Zeiten des Krieges einen Konsens unter den EU-Mitgliedstaaten zu finden





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