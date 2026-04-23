Dunja Hayali reagiert auf heftige Kritik nach Interview zur Kriminalstatistik

ZDF-Moderatorin Dunja Hayali äußert sich in einem Instagram-Video zu den Reaktionen auf ein Interview mit dem BDK-Vorsitzenden Dirk Peglow, in dem dieser Frauen riet, 'besser keine Beziehung mit einem Mann eingehen'. Sie beklagt Gewaltfantasien und Drohungen gegen sie und Peglow.

ZDF -Moderatorin Dunja Hayali hat sich in einem ausführlichen Statement auf Instagram zu der heftigen Kritik an einem kürzlich im ' heute journal ' ausgestrahlten Interview geäußert. Auslöser der Kontroverse war ein Gespräch mit Dirk Peglow , dem Vorsitzenden des Bundes Deutscher Kriminalbeamter ( BDK ).

Im Zentrum der Kritik steht eine besonders brisante Aussage Peglows, der auf die Frage nach Ratschlägen für Frauen angesichts steigender Vergewaltigungszahlen mit der drastischen Empfehlung antwortete, 'besser keine Beziehung mit einem Mann eingehen'. Diese Aussage löste in der Öffentlichkeit eine Welle der Empörung und zahlreiche Reaktionen aus, die sich von Kritik an der Pauschalität der Aussage bis hin zu direkten Angriffen auf Hayali und Peglow erstreckten.

Hayali betonte in ihrem Video, dass sich die öffentliche Diskussion in einer bedenklichen Richtung entwickelt habe. Sie beklagte, dass der Fokus zunehmend von der eigentlichen Problematik – der steigenden Gewalt gegen Frauen – abgelenkt werde und stattdessen Gewaltfantasien und sogar direkte Bedrohungen gegen sie selbst und ihren Interviewpartner Peglow geäußert würden. Sie äußerte ihre Besorgnis über die Intensität und die Art der Reaktionen, die weit über eine sachliche Auseinandersetzung mit der Aussage hinausgehen.

Hayali verdeutlichte, dass die ursprüngliche Intention des Interviews darin bestand, auf die besorgniserregende Entwicklung der Kriminalstatistik hinzuweisen und die Ursachen sowie mögliche Lösungsansätze zu diskutieren. Die Verschiebung der Debatte hin zu persönlichen Angriffen und Drohungen sei inakzeptabel und kontraproduktiv. Sie betonte, dass die Sicherheit und das Wohlbefinden von Betroffenen und Journalisten gleichermaßen geschützt werden müssen. Zusätzlich zu ihrer Kritik an den gewalttätigen Reaktionen hob Hayali hervor, dass viele Männer in ihrem persönlichen Umfeld die Aussage Peglows kritisch gesehen hätten.

Diese Männer seien jedoch nicht wütend auf diejenigen, die die Probleme ansprechen, sondern vielmehr auf die 'Problemmänner', also die Täter, die für die steigende Gewalt verantwortlich sind. Diese Beobachtung unterstreicht, dass die Kritik an Peglows Aussage nicht ausschließlich von feministischen Kreisen kommt, sondern auch von Männern geteilt wird, die sich gegen sexistische und gewaltverherrlichende Äußerungen aussprechen.

Hayali betonte, dass es wichtig sei, die Debatte nicht zu instrumentalisieren und die eigentliche Botschaft – die Notwendigkeit, Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen – nicht aus den Augen zu verlieren. Das Interview selbst hatte bereits nach seiner Ausstrahlung Kritik erfahren, insbesondere aufgrund der pauschalen und wenig differenzierten Formulierung von Peglow. Die Diskussion um die Aussage und die Reaktionen darauf verdeutlichen die Sensibilität des Themas und die Notwendigkeit einer verantwortungsvollen Berichterstattung





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