Krokodil-Gründer Düde Dürst feiert in Wetzikon sein neues Album. Trotz 80 Jahren punktet der Schlagzeuger mit ungebremster Energie und musikalischer Offenheit.

Am Samstagabend im Oktober 2026 steht die Aufmerksamkeit im Scala Wetzikon ganz im Zeichen von Düde Dürst. Bei der Plattentaufe der Band Krokodil zeigt sich der 80-jährige Schlagzeuger, wie er mit Groove und Schalk auf dem Schlagzeug sitzt. Seine Bandkollegen staunen über seine Ausdauer, denn er besitzt die Energie eines Achtjährigen. Dürst gilt in der Schweizer Musikszene als Legende, wirkt jedoch nicht abgehoben und bleibt humorvoll.

Krokodil-Gründer Düde Dürst bleibt aktiv

Düde Dürst gründete Krokodil 1969 zusammen mit Hardy Hepp. Die Gruppe entwickelte sich zur Blaupause für psychedelischen Bluesrock in der Schweiz. In den frühen 1970er-Jahren trat Krokodil international mit renommierten Gruppen wie Pink Floyd, Uriah Heep, Amon Düül und Can auf. Nach einer Auflösung 1974 gab es 2000 einen gescheiterten Reunion-Versuch mit der Urformation. Seit 2020 spielt Krokodil in einer neuen Besetzung, die Düde Dürst und Terry Stevens als Gründungsmitglieder umfasst.

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Neues Album Beyond the Eye veröffentlicht

Im August 2026 erschien das elfte Krokodil-Album mit dem Titel Beyond the Eye. Zur aktuellen Besetzung gehören neben Düde Dürst am Schlagzeug auch Terry Stevens am Bass. Dazu kommen Erich Strebel an den Tasteninstrumenten und am Gesang sowie Adrian Weyermann an der Gitarre und am Gesang. Adrian Weyermann beschreibt Dürst als klugen Bandleader, der musikalisch offen für alles ist. Er übernimmt zudem die Aufgaben als Produzent, Covergestalter und Manager.

Von Les Sauterelles zu komplexem Psychedelic Rock

Dürsts Weg in die Profimusik begann 1965, als er von Toni Vescoli zu Les Sauterelles geholt wurde. Die 1962 in Zürich gegründete Beat-Band gilt als eine der wichtigsten Popgruppen der 1960er-Jahre. Dürst wollte sich von der Nachahmung der Beatles abgrenzen und suchte nach komplexeren Songstrukturen. 1969 gründete er daraufhin Krokodil. Die Band startete rasch international durch und teilte die Bühne mit Szenegrößen. Dürst integrierte Einflüsse aus Klassik und Jazz in den psychedelischen Rock.

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Vielseitiger Karriereweg neben der Musik

Nach der Auflösung von Krokodil 1975 änderte Dürst seine Prioritäten. Er gründete eine Familie und wünschte sich ein regelmäßigeres Einkommen. Daher brachte er sich das Grafikhandwerk bei. Bis heute hat er rund 1000 Plattencover für Bands unterschiedlichster Genres gestaltet. Außerdem arbeitete er als Studiomusiker, unter anderem bei Jo Geilo Heartbeakers. Diese vielseitige Karriere ermöglichte ihm finanzielle Stabilität, während seine Leidenschaft für die Musik nie erlosch.

Unermüdlicher Macher trotz gesundheitlicher Herausforderungen

Trotz fortgeschrittener Makula-Degeneration reanimierte Düde Dürst 2020 Krokodil in neuer Formation. Seitdem sind zwei weitere Alben entstanden. Er engagiert sich auch im Trio Flaming Pie, das Beatles-Songs im Stil von Jimi Hendrix interpretiert. Dürst lebt nicht von der Vergangenheit und beginnt lieber neue Projekte. Seine Bandkollegen schätzen seine klare Führungsrolle bei der Organisation. So bleibt er ein inspirierender Teil der Schweizer Rockgeschichte.