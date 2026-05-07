DSM-Firmenich plant strategische Zweitkotierung an der Schweizer Börse SIX

Der weltweit führende Anbieter für Aromen und Düfte, DSM-Firmenich, wird seine Aktien ab Mai 2026 zusätzlich an der SIX handeln, um die Schweizer Präsenz zu stärken.

Die schweizerisch-niederländische Unternehmensgruppe DSM-Firmenich schlägt ein neues Kapitel in ihrer Finanzgeschichte auf und kündigt eine strategische Erweiterung ihrer Börsenpräsenz an. Ab dem 21. Mai 2026 wird das Unternehmen, das weltweit führend in der Herstellung von hochwertigen Aromen und Duftstoffen ist, seine Aktien zusätzlich an der Schweizer Börse SIX handeln.

Diese Entscheidung erfolgt nicht zum Ersatz, sondern als Ergänzung zur bestehenden Kotierung an der Euronext Amsterdam. Ziel dieses Vorhabens ist es, die tiefe Verwurzelung des Konzerns in der Schweiz sichtbarer zu machen und gleichzeitig die Attraktivität für eine breitere Basis von Investoren zu steigern. Insbesondere für Anleger im Schweizer Markt sowie für internationale Institutionen soll der Zugang zu den Titeln durch die lokale Notierung erheblich erleichtert werden.

Es wird erwartet, dass die Aktien bereits kurz nach dem Handelsstart in die renommierten Schweizer Indizes SPI und SPI Extra aufgenommen werden, was die Sichtbarkeit und Liquidität der Titel weiter erhöhen dürfte. Technisch gesehen bleibt die Kapitalstruktur des Unternehmens unverändert; es werden keine neuen Aktien emittiert. Ein wesentlicher Aspekt ist die vollständige Fungibilität der Titel, was bedeutet, dass Anleger ihre Positionen nahtlos zwischen der niederländischen und der schweizerischen Marktinfrastruktur transferieren können.

Die Verwaltung erfolgt dabei über ein duales System von Zentralverwahrern, namentlich Euroclear Nederland und der SIX SIS AG, um eine effiziente Abwicklung zu gewährleisten. Die Entstehung von DSM-Firmenich im Jahr 2023 markierte einen Wendepunkt in der Chemie- und Lebensmittelindustrie. Das Unternehmen ging aus der Fusion des niederländischen Spezialchemiekonzerns DSM und dem traditionsreichen, in Genf ansässigen Familienunternehmen Firmenich hervor. Diese Transaktion wurde als ein sogenannter Merger of Equals bezeichnet, was die strategische Gleichwertigkeit der beiden Partner unterstreichen sollte.

Die Fusion, die im Mai 2023 finalisiert wurde, schuf einen globalen Giganten in den Bereichen Ernährung, Gesundheit, Beauty und Duftstoffe. Die Besitzverhältnisse nach dem Zusammenschluss spiegelten die jeweilige Größe der Partner wider: Die ehemaligen DSM-Aktionäre hielten rund 65,5 Prozent der Anteile am neuen Konzern, während die Besitzer von Firmenich etwa 34,5 Prozent erhielten, ergänzt durch eine beachtliche Barzahlung in Höhe von 3,5 Milliarden Euro.

Um die kulturellen und operativen Stärken beider Standorte zu bewahren, etablierte die Gruppe eine Doppelspitze in Bezug auf die Standorte mit Hauptsitzen in Kaiseraugst in der Schweiz und Maastricht in den Niederlanden. Durch die Kombination des klassischen Duft- und Aromageschäfts von Firmenich, das bereits 1895 gegründet wurde, mit den innovativen Ernährungs- und Gesundheitslösungen von DSM, positionierte sich das Unternehmen an der Spitze globaler Wachstumstrends wie der funktionalen Ernährung und präventiven Gesundheitsvorsorge.

Im globalen Wettbewerbsumfeld der Duft- und Aromenindustrie nimmt DSM-Firmenich nun eine dominierende Stellung ein. Die Branche ist durch eine starke Konzentration gekennzeichnet, wobei gemeinsam mit Givaudan, IFF und Symrise mehr als die Hälfte des weltweiten Marktes kontrolliert wird. Im direkten Vergleich zum Schweizer Mitbewerber Givaudan zeigt sich eine interessante Dynamik: Während Givaudan oft als der profitabelere Premiumanbieter im klassischen Segment gilt, verfolgt DSM-Firmenich einen breiteren Ansatz und positioniert sich als umfassende Plattform für die Bereiche Gesundheit und Beauty.

In Bezug auf den Umsatz übertrifft DSM-Firmenich den Konkurrenten deutlich, mit einem im Jahr 2025 erzielten Umsatz von etwa 12,5 Milliarden Euro, gegenüber rund 7,5 Milliarden Schweizer Franken bei Givaudan. Dennoch ist die Marktkapitalisierung von Givaudan mit 25,7 Milliarden Schweizer Franken höher als die von DSM-Firmenich, die bei 17,3 Milliarden Euro liegt. Diese Diskrepanz verdeutlicht die unterschiedlichen Marktbewertungen und strategischen Ausrichtungen der beiden Branchenriesen.

DSM-Firmenich setzt verstärkt auf die Synergien zwischen Naturwissenschaft und Sensorik, um Produkte zu entwickeln, die nicht nur gut schmecken oder riechen, sondern auch einen messbaren gesundheitlichen Nutzen bieten. Die geplante Zweitkotierung an der SIX ist somit nicht nur ein finanzieller Schritt, sondern ein Symbol für die Ambition, die europäische Marktführerschaft weiter auszubauen und die strategische Ausrichtung an einem der wichtigsten Finanzplätze der Welt zu festigen





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