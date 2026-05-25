Drohungen gegen Tierärztin: Bundeszulagefänger freigesprochen

Ein Landwirt wurde vom Gericht wegen Drohungen gegen eine Tierärztin freigesperrt. Der Bauer hatte angekündigt, die Tierärztin in die Jauchegrube zu werfen, was zu einer Haftfolge führte. Das Gericht entschied jedoch, dass keine ernsthafte Gefahr vorlag, dass der Bauern die Drohung in die Tat umsetzen würde. Der Bauer war mit der Führung seines Hofs überfordert und hatte eine grobe Vernachlässigung der Tiere festgestellt. Es kam zu einer Kontrolle, bei der der Bauerns Sohn den Junger Bauer als 'Stallbursche' der Eltern angesehen wurde. Dies führte zu einer Reaktion des Bauerns gegenüber der Familie seiner Eltern, wobei er unter anderem drohte, die Tierärztin ohne Zögern ins 'Bschüttikasten' zu werfen.

Ein Landwirt wurde vom Gericht wegen Drohungen gegen eine Tierärztin freigesperrt. Der Bauer hatte angekündigt, die Tierärztin in die Jauchegrube zu werfen, was zu einer Haftfolge führte.

Ein Gericht hat ihn jedoch entschieden, dass keine ernsthafte Gefahr vorlag, dass der Bauern die Drohung in die Tat umsetzen würde. Der Bauer war mit der Führung seines Hofs überfordert und hatte eine grobe Vernachlässigung der Tiere festgestellt. Er hatte bei der nächsten Kontrolle drohengemäße Aussagen gemacht, was zu einer Haftfolge führte. Der Bauerns Sohn war vorläufig festgenommen worden.





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Drohungen Gegen Tierärzin Freispruch Landwirt Haftfolge Kontrolle

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