Drohnenangriff auf Strahlenlabor im AKW Saporischschja

Ein Strahlenlabor des ukrainischen Kernkraftwerks Saporischschja, das von Russland besetzt ist, wurde von einer Drohne angegriffen. Die IAEA fordert Zugang zum Labor und warnt vor Risiken für die nukleare Sicherheit.

Das Atomkraftwerk Saporischschja , das grösste in Europa mit sechs Reaktoren und einer Nennleistung von 6.000 Megawatt, wurde erneut zum Ziel von militärischen Aktionen. Diesmal wurde ein Strahlenlabor , das sich ausserhalb des eigentlichen, gesicherten Kraftwerksgeländes befindet, von einer Drohne angegriffen.

Die Information über diesen Vorfall wurde vom AKW selbst an die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien gemeldet. Das AKW befindet sich seit März 2022 unter russischer Besatzung und ist derzeit nicht in Betrieb, produziert also keinen Strom. Die IAEA hat umgehend Zugang zu dem betroffenen Labor gefordert, um den Schaden beurteilen und die Situation vor Ort überprüfen zu können.

Der IAEA-Chef Rafael Grossi warnte eindringlich davor, dass jeder Angriff in der Nähe einer Atomanlage ein potenzielles Risiko für die nukleare Sicherheit darstellt. Die genauen Auswirkungen des Drohnenangriffs auf das Strahlenlabor sind bislang unklar. Es gibt widersprüchliche Angaben darüber, ob das Labor tatsächlich beschädigt wurde. Das von Russland eingesetzte Kraftwerksmanagement teilte mit, dass es keine Verletzten gegeben habe.

Allerdings wurde erst vor wenigen Tagen, ebenfalls durch einen Drohnenangriff, ein Mitarbeiter des AKW getötet, ein Vorfall, zu dem sich die ukrainische Seite bislang nicht geäussert hat. Die Stille Kiews sowohl zu diesem früheren Angriff als auch zum aktuellen Angriff auf das Labor wirft Fragen auf und trägt zur allgemeinen Unsicherheit bei. Die Lage rund um das AKW Saporischschja ist seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine äusserst angespannt.

Das Kraftwerk ist zum Schauplatz wiederholter militärischer Zwischenfälle geworden, die die Gefahr eines schweren Atomunfalls bergen. Mehrere ukrainische Versuche, das AKW zurückzuerobern, sind bisher gescheitert. Die IAEA hat ein ständiges Team vor Ort stationiert, dessen Aufgabe es ist, die Situation zu beobachten und durch ihre Präsenz dazu beizutragen, einen Atomunfall zu verhindern. Die Arbeit dieses Teams ist jedoch durch die anhaltenden Kämpfe und die eingeschränkte Zugänglichkeit zu bestimmten Bereichen des Kraftwerks erheblich erschwert.

Die Besatzung des AKW durch russische Truppen und die damit verbundene fehlende Kontrolle durch ukrainische Behörden stellen eine zusätzliche Herausforderung dar. Die IAEA betont immer wieder die Notwendigkeit, dass das AKW unter unabhängiger Kontrolle gestellt wird, um die nukleare Sicherheit zu gewährleisten. Die internationale Gemeinschaft fordert seit langem eine Demilitarisierung der Zone um das AKW, um das Risiko eines Unfalls zu minimieren. Die jüngsten Ereignisse unterstreichen jedoch, dass diese Forderung bislang unbeachtet geblieben ist.

Die Situation ist prekär und erfordert eine sofortige und koordinierte Reaktion der internationalen Gemeinschaft, um eine Katastrophe zu verhindern. Die Besorgnis über die Sicherheit des AKW Saporischschja wird durch die Zerstörung des Kachowka-Staudamms im Juni 2023 weiter verstärkt. Der Dammbruch führte zu einer massiven Flutwelle, die auch die Region um das AKW beeinträchtigte. Obwohl das AKW selbst nicht direkt beschädigt wurde, führte die Flut zu einer Verschlechterung der Kühlwasserversorgung und zu einer erhöhten Belastung der Sicherheitsvorkehrungen.

Die IAEA hat die Situation nach dem Dammbruch genau beobachtet und zusätzliche Massnahmen zur Verbesserung der Sicherheit des AKW gefordert. Die anhaltenden Kämpfe und die Drohnenangriffe stellen jedoch eine ständige Bedrohung für die Stabilität des AKW dar. Die IAEA warnt davor, dass ein Verlust der Stromversorgung oder eine Beschädigung der Kühlsysteme zu einer Kernschmelze führen könnte, die verheerende Folgen für die Umwelt und die Bevölkerung hätte.

Die internationale Gemeinschaft muss daher weiterhin Druck auf Russland ausüben, um die Sicherheit des AKW Saporischschja zu gewährleisten und eine Eskalation der Situation zu verhindern. Die Verhinderung eines Atomunfalls in der Ukraine hat höchste Priorität und erfordert eine konzertierte Anstrengung aller Beteiligten. Die Situation ist komplex und erfordert eine langfristige Lösung, die die nukleare Sicherheit des AKW Saporischschja und die Sicherheit der Bevölkerung in der Region gewährleistet





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