Drohnenangriff auf St. Petersburg: 18 Tote, darunter Kind

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ukrainischen Drohnenangriffe auf den Hafen der Millionenstadt St. Petersburg bestätigt. Die Einschläge bezeichnete er als 'gutes Resultat' der gemeinsamen Arbeit von Drohneneinheiten verschiedener Truppengattungen und Geheimdienste. Getroffen wurden neben dem Ölterminal auch militärische Ziele im Stadtbezirk Kronstadt, wo die russische Kriegsflotte ihren Stützpunkt in der Ostsee hat. Die Ziele lagen fast 1100 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.

In Russland ereignete sich ein Drohnenangriff auf St. Petersburg , bei dem es 18 Tote gab, darunter ein achtjähriges Kind. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte die ukrainischen Drohnenangriff e auf den Hafen der Millionenstadt und bezeichnete die Einschläge als 'gutes Resultat' der gemeinsamen Arbeit von Drohneneinheiten verschiedener Truppengattungen und Geheimdienste.

Getroffen wurden neben dem Ölterminal auch militärische Ziele im Stadtbezirk Kronstadt, wo die russische Kriegsflotte ihren Stützpunkt in der Ostsee hat. Die Ziele lagen fast 1100 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt





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