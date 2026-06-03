Drohnenangriff auf St. Petersburg: 18 Tote, darunter 8-jähriges Kind

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Angriffe bestätigt und sie als "gutes Ergebnis" der gemeinsamen Arbeit von Drohneneinheiten verschiedener Truppengattungen und Geheimdiensten bezeichnet.

Vor dem St. Petersburg er Internationalen Wirtschaftsforum ( SPIEF ) hat es in Russland einen Drohnenangriff auf St. Petersburg gegeben. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Angriffe bestätigt und sie als "gutes Ergebnis" der gemeinsamen Arbeit von Drohneneinheiten verschiedener Truppengattungen und Geheimdiensten bezeichnet.

Getroffen wurden neben dem Ölterminal auch ein militärisches Ziel im Stadtbezirk Kronstadt, wo die russische Kriegsflotte ihren Stützpunkt in der Ostsee hat. Die Ziele lagen fast 1100 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Die Behörden in St. Petersburg hatten Einwohner und Gäste am Morgen vor den Angriffen gewarnt. Es gibt Berichte über eine Ölraffinerie, die in Brand geraten sein soll.

Es gibt einige Verletzte, teilte der St. Petersburger Gouverneur Alexander Beglow mit. Alle Einsatzkräfte sind in erhöhter Bereitschaft. Der Alarm überschattet das Forum, das bis Samstag dauert. Kremlchef Wladimir Putin ist in seiner Heimatstadt selbst Gastgeber.

Unternehmer und Wirtschaftsvertreter aus westlichen Staaten, darunter aus Deutschland, werden erwartet. Auch das russische Verteidigungsministerium meldete den Abschuss von 354 ukrainischen Drohnen, darunter auch in der Region um die Hauptstadt Moskau und im Leningrader Gebiet um die Millionenmetropole St. Petersburg. Es gibt Berichte über einen Drohnenalarm auch in Kronstadt, wo die russische Kriegsmarine einen Stützpunkt hat. In der Stadt Mitschurinsk in der zentralrussischen Region Tambow schlugen Drohnen in eine Fabrik ein, die auch Raketentechnik herstellt.

In der von Russland annektierten Region Donezk sind nach Angaben der Besatzungsbehörden bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf einen Reisebus mindestens sieben Menschen getötet worden. Es gebe auch elf Verletzte. Russlands Ermittlungskomitee leitete ein Verfahren wegen eines "Terroranschlags" ein. Bei massiven russischen Angriffen mit Drohnen und Raketen starben erst am Dienstag in den ukrainischen Millionenstädten Kyjiw und Dnipro mehr als 20 Menschen.

Es gab laut Behörden mehr als 100 Verletzte. Die Zahl der zivilen Todesopfer in der Ukraine nach dem verheerenden russischen Angriff in der Nacht ist nach Behördenangaben auf 18 gestiegen. In der Millionenstadt Dnipro seien zuletzt die Leichen einer Frau und eines achtjährigen Jungen aus den Trümmern geborgen worden. Damit sind allein in Dnipro zwölf Tote zu beklagen, darunter drei Kinder. 37 Menschen wurden dort verletzt.

Weitere Opfer werden unter den eingestürzten Häuserblöcken vermutet. Auch in der Hauptstadt Kyjiw steigt die Zahl der Toten. Ein Verletzter ist im Krankenhaus gestorben, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko mit. Russland hatte die Ukraine in der Nacht mit Drohnen, Marschflugkörpern, ballistischen Raketen und auch Hyperschallwaffen beschossen.

Das russische Verteidigungsministerium sprach in dem Zusammenhang von einer Vergeltungsaktion, die militärischen und militärnahen Zielen im Nachbarland gelte. Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kyjiw und andere Landesteile erneut massiv mit Raketen und Drohnen angegriffen. Dabei gab es Behördenangaben zufolge landesweit 10 Tote und fast 100 Verletzte. Im Zentrum von Kyjiw waren in der Nacht heftige Explosionen zu hören.

Dabei wurden in der Dreimillionenstadt mindestens vier Menschen getötet und 58 weitere verletzt





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