Dritter Circle of Experts: Medizinalcannabis im Fokus der berufsgruppenspezifischen Versorgung

Die Four 20 Pharma GmbH richtete am 24. April 2026 den dritten Circle of Experts aus, der Ärztinnen, Apotheker und Pflegende zu einem Tag über Medizinalcannabis zusammenbrachte. Die Veranstaltung zeichnete sich durch eine neue Struktur mit berufsgruppenspezifischen Sessions aus, die den Reifegrad der Cannabistherapie in Deutschland widerspiegeln.

Am 24. April 2026 veranstaltete die Four 20 Pharma GmbH ihren dritten Circle of Experts. In Paderborn , im Hotel Vivendi, und parallel digital kamen Ärztinnen, Apotheker und Pflegende zusammen, um sich einen Tag lang intensiv mit dem Thema Medizinalcannabis auseinanderzusetzen.

Eine bedeutende Neuerung dieses Jahres war die Aufteilung des Programms am Nachmittag in berufsgruppenspezifische Sessions. Dieser Schritt unterstreicht den zunehmenden Reifegrad der Cannabistherapie in Deutschland und die wachsende Notwendigkeit, die spezifischen Bedürfnisse und Perspektiven der verschiedenen Berufsgruppen zu berücksichtigen. Den Auftakt im Plenum übernahm Prof. Dr. med. Thomas Herdegen mit einem umfassenden Überblick über die multimodale Wirkung von Medizinalcannabis und die damit verbundenen Sicherheitsaspekte, insbesondere bei Patientinnen und Patienten mit Multimorbiditäten.

Anschließend ordnete Prof. Dr. mult. Eckhard Nagel das Thema international ein, indem er untersuchte, welche Versorgungsmodelle in anderen Ländern erfolgreich sind und welche potenziellen Probleme die deutsche Praxis bisher vermeiden konnte. Dr. med. Konrad F. Cimander, ein erfahrener Experte auf dem Gebiet der Cannabistherapie, fasste die Herausforderungen und Chancen für das Jahr 2026 zusammen.

Prof. Dr. med. Kirsten Müller-Vahl präsentierte Forschungsergebnisse zum Thema ADHS und Cannabis, einem Bereich, der bisher wenig erforscht ist und in der Praxis kontrovers diskutiert wird. Ihre Arbeit leistet einen wichtigen Beitrag zur strukturierten Erforschung dieses Themas. Im weiteren Verlauf der Veranstaltung stellte Prof. Dr. Sven Gottschling die Ergebnisse der Corall-Studie zu Cannabinoiden in der Palliativversorgung vor.

Dr. Matthias Giesel präsentierte die aktuelle Studienlage, während André Ihlenfeld Real-World-Daten aus der Versorgungspraxis einbrachte, basierend auf Auswertungen aus laufenden Verordnungen und nicht nur aus kontrollierten Studien. Die strukturelle Neuerung des Tages, die Aufteilung in drei Sessions am späten Nachmittag, ermöglichte eine gezielte Auseinandersetzung mit den spezifischen Bedürfnissen der einzelnen Berufsgruppen. Für Ärztinnen und Ärzte standen konkrete Krankheitsbilder im Fokus, darunter myofasziale Schmerzen (Dr. Daniel Huse), Fibromyalgie (Dr. Giesel), Schlafstörungen (Müller-Vahl) sowie komplexe Schmerz- und Palliativsituationen (Gottschling).

Die Apotheken-Session widmete sich pharmazeutischen Praxisfragen, wobei Johannes Hoffmann über inhalative Extrakte und Polymedikation referierte, Dr. Christiane Neubaur über die sich wandelnde Versorgungssituation und die Abrechnung in der Apotheke sprach – ein Bereich, der seit dem Wegfall der BtM-Pflicht für Cannabisblüten eine umfangreiche Nachregulierung erfordert. Die Pflege-Session behandelte das Schmerzmanagement in der stationären Langzeitpflege (Sascha Saßen) und die Cannabinoidtherapie als integralen Bestandteil davon, wobei Nicolas Enriquez das Konzept der „Aromatherapie 2.0″ vorstellte.

Enriquez teilte zudem seine persönliche Perspektive als Patient, was in einer Pflege-Session ungewöhnlich ist und dem Format eine zusätzliche Dimension verlieh. Die Veranstaltung verdeutlichte, dass die Cannabistherapie in Deutschland nun differenziert genug ist, um parallele Tracks für verschiedene Berufsgruppen zu rechtfertigen. Vor einigen Jahren wäre eine solche Tagung primär auf Ärztinnen und Ärzte ausgerichtet gewesen, mit Themen aus den Bereichen Apotheke und Pflege am Rande.

Die Tatsache, dass diese Berufsgruppen nun eigene Programmblöcke füllen, spiegelt eine Versorgungsrealität wider, in der Cannabis als Therapeutikum entlang der gesamten Behandlungskette betrachtet werden muss, von der ärztlichen Indikation bis zur pharmazeutischen Versorgung und der pflegerischen Betreuung. Es bleibt jedoch zu beachten, dass das Format herstellergetrieben ist, da Four 20 Pharma sowohl Anbieter als auch Veranstalter ist.

Die Qualität der Veranstaltung hängt daher davon ab, ob die fachlichen Inhalte unabhängig genug aufbereitet werden, um auch skeptische Stimmen ernst zu nehmen, oder ob sie langfristig zu einem Marketinginstrument verkommen. Die Auswahl der Referierenden, überwiegend aus Universitätskliniken und mit ausgewiesener Forschungsexpertise, deutet jedoch in diesem Jahr auf eine unabhängige Aufbereitung hin. Tino Haack, Geschäftsführer der Four 20 Pharma GmbH, betonte: „Der Circle of Experts hat nicht nur an Größe gewonnen, sondern auch an inhaltlicher Tiefe.

Gerade die neuen, berufsgruppenspezifischen Sessions haben gezeigt, dass wir echten Mehrwert für die tägliche Versorgungspraxis schaffen.

“ Ob die Veranstaltung sich als eine der relevanten Versorgungstagungen Deutschlands etablieren kann, wird sich an der Folgeauflage zeigen, insbesondere daran, wie weit der Kreis der unabhängigen Akteure reicht und ob das Format auch ohne den industriellen Hintergrund der Veranstalterin Bestand hat





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