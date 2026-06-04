Dritte Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" startet im Juli - Bill verspricht alle Wände werden gebrochen

Die neue Staffel der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" mit Bill und Tom Kaulitz startet am 23. Juli und bietet einen intimen Einblick in das Leben der Zwillinge. Neben ihrem Alltag in Los Angeles und Berlin steht diesmal auch ihre Heimatstadt Magdeburg im Fokus. Bill kündigt die bisher offenste Staffel an, verspricht "ganz wild" zu werden und "alle Wände zu brechen" - auch wenn das zu familiären Diskussionen führt. Zudem gibt es Gastauftritte von Reality-Stars wie Giuliano Hediger und Jannik Kontalis auf einer Poolparty in LA.

Die neue Staffel der Netflix-Doku " Kaulitz & Kaulitz " mit Bill und Tom Kaulitz startet am 23. Juli und bietet einen intimen Einblick in das Leben der Zwillinge.

Neben ihrem Alltag in Los Angeles und Berlin steht diesmal auch ihre Heimatstadt Magdeburg im Fokus, worauf Netflix und Bill Kaulitz in sozialen Medien bereits aufmerksam machten. In einem ersten Vorgeschmack sieht man die Brüder vor einem Lametta-Vorhang, wie sie Folienballons mit der Aufschrift "S 3" in die Kamera halten und sich über den Start der dritten Staffel freuen. Tom Kaulitz verweist auf die zweite Staffel, die im Juni 2025 begann, und deutet an, dass nun noch mehr gezeigt wird.

Bill beschreibt die neue Staffel als bisher offenste und verspricht, dass "alle Wände gebrochen" werden und es "ganz wild" wird. Im Vergleich zu den ersten beiden Staffeln, die er als "eher ein Herantasten" bezeichnet, soll nun "All in" gegangen werden - auch wenn das zu kleinen familiären Diskussionen führt, da Tom manche Szenen lieber herausschneiden würde.

Neben den vertrauten Settings in LA und Berlin geben die Zwillinge seltene Einblicke in ihre Vergangenheit und die Spuren, die ihr Umfeld hinterlassen hat, womit Magdeburg eine wichtige Rolle spielt. Zusätzlich sorgt ein Auftritt des Schweizer Reality-Stars Giuliano Hediger (26) auf Bill Kaulitz' Poolparty in Los Angeles für Aufsehen, der auf Instagram geteilten Aufnahmen zufolge im August 2025 stattfand. Bei derselben Party war auch der deutsche Reality-Star Jannik Kontalis (29) zu Gast, mit dem Bill damals angeblich geflirtet haben soll.

Hediger und Kontalis hatten kurz zuvor gemeinsam in der TV-Show "Prominent getrennt" teilgenommen und besuchten Bill offenbar gemeinsam in LA. Bill betont, dass er heute entspannter ist als früher und.youtube Doku-Fans einen ungefilterten Blick hinter die Kulissen gewähren möchte. Das Format spricht sowohl Fans an, die neugierig auf den Alltag von Prominenten sind, als auch solche, die hinter die Fassade blicken möchten.

Gleichzeitig gibt es aber auch Zuschauer, die solche Formate ablehnen und sich nicht für das private Leben von Stars interessieren. Die dritte Staffel verspricht damit mehr Intimität, mehr Konflikt und mehr Einblicke in die persönliche Geschichte der Kaulitz-Zwillinge als je zuvor





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