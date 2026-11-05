Dreifache Hinrichtung in USA: Florida erreicht Vorjahreswert bei Vollstreckungen

Am selben Tag wurden drei Häftlinge in Florida, Alabama und Indiana hingerichtet. Florida erreicht damit die Anzahl des Vorjahres, während Kalifornien die Strafen revidiert.

Drei Bundesstaaten vollstreckten am vergangenen Donnerstag in den Vereinigten Staaten gleichzeitig das Todesurteil. Florida führte die 19. Hinrichtung des laufenden Jahres durch und stellte damit exakt den Wert des Vorjahres wieder her. Parallel dazu kündigte der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom weitreichende Änderungen an der Rechtsprechung an.

Parallele Vollstreckungen in drei Bundesstaaten

Die simultane Durchführung von Exekutionen in Florida, Alabama und Indiana ist ein historisch ungewöhnliches Ereignis. Es handelt sich dabei um den zweiten Vorfall seit August, bei dem drei US-Bundesstaaten am selben Tag Vollstreckungen durchführten. Der letzte vergleichbare Fall datiert bis ins Jahr 2010 zurück. Diese Konzentration von Exekutionen innerhalb eines kurzen Zeitraums unterstreicht die aktuelle Intensität in der Anwendung der Todesstrafe in Teilen der USA.

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In Florida wurde der 64-jährige Jesse Guardado durch eine tödliche Injektion getötet. Seine Hinrichtung markiert den 19. Fall in diesem Jahr und gleicht die Bilanz des Vorjahres aus, als ebenfalls neunzehn Personen hingerichtet wurden. Guardado war bereits im Jahr 2004 wegen des Mordes an einer 75-jährigen Frau zum Tode verurteilt worden. Der Fall ging auf einen besonders brutalen Vorfall zurück, bei dem er seine Opfer erstach und anschließend Schmuck sowie Geld erbeutete.

Verbrechen und Prozesse in Alabama und Indiana

Auch in Alabama fiel an diesem Donnerstag das Urteil. Der 54-jährige Michael Taylor wurde wegen eines Doppelmordes exekutiert. Taylor hatte im Jahr 1991 während eines Raubüberfalls ein Ehepaar im Alter von 83 und 79 Jahren erschlagen. Die Tat wurde mit einer Metallstange begangen, was die Schwere der Tat unterstreicht. Die Justiz in Alabama hat diesen Fall nun nach langem Rechtsstreit vollstreckt.

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Im Bundesstaat Indiana wurde der 50-jährige Jeffrey Weisheit hingerichtet. Weisheit war im Jahr 2010 für den Tod von zwei Kindern verantwortlich. Er hatte das Haus seiner damaligen Freundin in Brand gesetzt, wodurch die Kinder ums Leben kamen. Die Brandstiftung führte zu einer Verurteilung, die nun mit dem Leben des Täters bezahlt wird. Diese drei Fälle zeigen die bandbreite der Verbrechen, die in den USA noch mit der Todesstrafe geahndet werden.

Politische Wende in Kalifornien durch Newsom

Gegen den Strom der aktuellen Vollstreckungen in anderen Bundesstaaten agiert die Führungsebene in Kalifornien. Der demokratische Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, kündigte am Donnerstag eine fundamentale Änderung der Strafvollstreckung an. Kurz vor seinem Ausscheiden aus dem Amt plant er, Hunderte von Todesurteilen in lebenslange Haftstrafen umzuwandeln.

Dieser Schritt steht im starken Kontrast zu den Ereignissen in Florida, Alabama und Indiana. Während Florida den Vorjahreswert von 19 Hinrichtungen erreicht, arbeitet Newsom an der Reduzierung der Todesstrafe in seinem Staat. Die Ankündigung betrifft Hunderte von Insassen, deren Urteile noch ausstehen. Dies führt zu einer deutlichen Spaltung der USA in Bezug auf die Anwendung der Todesstrafe.

Jesse Guardado entschuldigte sich vor seiner Hinrichtung bei den Angehörigen des Opfers und seiner eigenen Familie. Diese Geste ist im Prozess der US-Justiz oft der letzte Akt, bevor die Exekution vollzogen wird. Bei Michael Taylor und Jeffrey Weisheit liegen die Tatdaten weiter zurück, die Verfahren sind jedoch nun final abgeschlossen. Die parallele Durchführung in drei Staaten am selben Tag bleibt statistisch eine Seltenheit.

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Diskussionen über die Legitimität und Moral der Todesstrafe führen zu aktuellen politischen Debatten. Während Florida die Anzahl der Vollstreckungen aufrechterhält, versucht Kalifornien, dieses System innerstaatlich zu beenden. Die Zahlen zeigen, dass es in den USA keine einheitliche Praxis mehr gibt. Der Kontrast zwischen den 19 Vollstreckungen in Florida und den geplanten Änderungen in Kalifornien definiert die aktuelle Rechtslage.

Die Ankündigung von Gavin Newsom hat politische Wellen geschlagen. Er beabsichtigt, die Urteile vor seinem Abgang zu revidieren. Dies betrifft direkt Hunderte von Häftlingen in Kalifornien. Gleichzeitig vollstrecken andere Bundesstaaten weiterhin ihre Urteile. Diese Dualität prägt die aktuelle Berichterstattung über die US-Justiz. Die Ereignisse vom Donnerstag fassen diesen Konflikt deutlich zusammen.

Dreizehn Häftlinge wurden in den vergangenen Tagen in drei verschiedenen Bundesstaaten hingerichtet. Florida hat dabei eine Sonderrolle durch die hohe Anzahl inne. Die Parallelität der Exekutionen ist seit 2010 nicht mehr beobachtet worden. Dies unterstreicht die Dringlichkeit der Debatte über die Todesstrafe. Die Aussagen von Gouverneur Newsom bieten eine Perspektive für die Zukunft in Kalifornien.