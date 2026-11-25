Am Mittwochmorgen kam es zu drei Unfällen bei Zürich Flughafen. Die A51 bei Kloten und Opfikon ist betroffen. Kein Verletzter, aber langer Stau im Verkehr.

Ausgelöst durch eine Kette von drei einzelnen Verkehrsunfällen am Mittwochmorgen kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Raum Zürich Flughafen. Die betroffenen Unfallorte liegen primär auf dem Gemeindegebiet von Kloten sowie in Opfikon. Betroffen von den Staus ist insbesondere der Bereich um den internationalen Verkehrsflughafen Zürich.

Dreifach-Kollisionen am Mittwochmorgen

Die ersten beiden Kollisionen ereigneten sich am Mittwochmorgen auf der Autobahn A51 im Gemeindegebiet von Kloten ZH. Der erste Vorfall wurde kurz vor 6 Uhr gemeldet. Der zweite Unfall auf derselben Strecke folgte etwa 30 Minuten später um 6.30 Uhr. Wenig danach registrierte die Polizei einen dritten Zusammenstoß auf dem Gemeindegebiet von Opfikon ZH. Bei allen drei Zwischenfällen entstanden Sachschäden an den Fahrzeugen, jedoch gab es nach Auskunft der Kantonspolizei Zürich keine Verletzten.

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Schwere Staus zwischen Bachenbülach und Airport

Durch die Unfälle staut sich der Verkehr rund um den Flughafen Zürich erheblich. Ein蓝-News-Reporter berichtete von einem langen Stau etwa zwischen Bachenbülach ZH und dem Flughafen. Autofahrer, die Richtung Flughafen oder vom Zürcher Unterland stadteinwärts unterwegs sind, müssen mit erheblichen Verzögerungen im Morgenverkehr rechnen. Der Verkehr fließt an den betroffenen Streckenabschnitten streckenweise nur sehr zäh.

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Rolle der Kantonspolizei Zürich am Unfallort

Die Kantonspolizei Zürich bestätigte die Vorfälle auf Anfrage. Sie teilte mit, dass die Polizei bei allen drei Unfällen im Einsatz war. Da niemand verletzt wurde, konzentrierte sich der Fokus der Einsatzkräfte auf die Sicherung der Unfallstellen und die Regulierung des Verkehrsflusses. Die Polizei rät allen Verkehrsteilnehmern, die sich in dem betroffenen Raum befinden, deutlich mehr Zeit für die Anreise einzuplanen.

Verkehrslage für Reisende und Pendler am Mittwoch

Für alle, die am Mittwochmorgen den Flughafen erreichen oder das Zürcher Unterland verlassen wollen, bedeutet dies eine erhebliche Belastung. Der Stau erstreckt sich über mehrere Kilometer und beeinträchtigt die Mobilität im Großraum Zürich. Die Autofahrer sollten daher Alternativrouten prüfen oder öffentliche Verkehrsmittel nutzen, um Verspätungen zu vermeiden. Die Kantonspolizei Zürich bittet um Geduld und Rücksichtnahme während der Bereinigung der Unfallstellen.