Der Gipfel in Shenzhen markiert eine Rückkehr zur Großmachtpolitik. Xi Jinping, Wladimir Putin und Donald Trump beanspruchen die globale Führung, während andere Nationen ihre Souveränität verteidigen müssen.

Der Gipfel zwischen den Staatsführern der drei größten Militärmächte hat die geopolitische Landschaft erheblich verändert. Donald Trump, Wladimir Putin und Xi Jinping haben in diesem Treffen deutlich gemacht, dass sie das Schicksal der Welt maßgeblich mitbestimmen wollen. Für die anderen Länder bringt das Treffen wenig erfreuliche Perspektiven, da die Führungseliten der USA, Russlands und Chinas keine gleichberechtigte Zusammenarbeit mit den übrigen 190 UNO-Mitgliedstaaten anstreben.

Inszenierung ohne substanzielle Ergebnisse

Die erste Lesart des Treffens betont die Notwendigkeit des Austauschs in einer Welt voller Spannungen. Eine zweite Interpretation sieht jedoch vor allem Inszenierung bei gleichzeitigem Mangel an Substanz. Das Treffen brachte keinerlei konkrete Ergebnisse hervor, weder in den Fragen des Ukrainekriegs, des Irankriegs noch bei der atomaren Abrüstung. Dies führt dazu, dass der Vergleich mit der historischen Konferenz von Jalta im Jahr 1945 an vielen Stellen hinkt, obwohl oberflächliche Ähnlichkeiten bestehen.

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Bei Jalta teilten Stalin, Roosevelt und Churchill Europa in Einflusssphären auf. Damals waren sie die unangefochtenen Sieger des Zweiten Weltkriegs. Heute hingegen haben die Russen die Ukraine nicht besiegt, die Amerikaner den Iran nicht unter Kontrolle gebracht, und Taiwan bleibt ein freies Land. Diese faktische Differenz bedeutet, dass der Rest der Welt nicht gezwungen ist, sich China, Russland und den USA zu unterwerfen. Die anderen Staaten können sich nach wie vor wehren, was die Machtbalance grundlegend verändert.

Rückkehr zur Großmachtpolitik des 19. Jahrhunderts

Die dritte Lesart beschreibt eine deutliche Rückkehr zur Großmachtpolitik des 19. und 20. Jahrhunderts. Dabei bestimmen mächtige Staaten über weniger mächtige, was vielfach als Jalta 2.0 bezeichnet wird. Der Vergleich ist insofern zutreffend, als drei Anführer an einem Tisch saßen und den Rest der Welt als Menüpunkt betrachteten. Doch die Dynamik hat sich gewandelt, da die heutigen Konfliktlinien nicht mehr von unangefochtener militärischer Überlegenheit geprägt sind wie einst.

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Für Donald Trump, Wladimir Putin und Xi Jinping ist dieses Modell vortrefflich geeignet. Ihnen fehlt das Verhältnis zu den übrigen 190 UNO-Mitgliedstaaten auf Augenhöhe. Ihnen passt das Bild von Mächtigen und den Übrigen. Letzteren billigen sie keine volle Souveränität zu. Um echte, faire, gleichberechtigte internationale Zusammenarbeit scheren sie sich nicht. Dies schafft eine klare Trennlinie zwischen den drei großen Einflusssphären und dem Rest der internationalen Gemeinschaft.

Politische Schwäche als Chance für Russland und China

Für Wladimir Putin und Xi Jinping ist es eine wunderbare Fügung, es mit einem US-Präsidenten zu tun zu haben, den man einwickeln kann, wenn man ihn nur genügend hofiert. Mit einem, der sprunghaft ist und keine klare Vision hat, weder für die Welt noch für sein eigenes Land. Und mit einem, der nun innenpolitisch angeschlagen zur "lahmen Ente" wird. Donald Trump ist beeinflussbar, käuflich, wankelmütig und absorbiert von dem Iran-Krieg.

Für Peking und Moskau heißt das: Sie haben jetzt noch zwei Jahre Donald Trump. Die Zeit wollen sie nutzen, um ihre Macht auszuweiten, ihre Reiche auszudehnen. Der Moment könnte nicht günstiger sein. Für den Rest der Welt heißt das: zwei Jahre maximaler Gefahr, untergebuttert zu werden. Wollen sie diesem Schicksal entkommen, müssten sie jetzt handeln, sich jetzt wehren, sich jetzt zusammenschließen gegen die Militärgroßmächte.

Hoffnungen der Mittelmächte auf Widerstand

Kanadas Premierminister Mark Carney betont unermüdlich, dass die Mittelmächte dafür durchaus das Potenzial haben. Bloss: Haben sie auch den Willen? Die Frage nach der kollektiven Handlungsfähigkeit der kleineren und mittleren Nationen bleibt offen. Während die drei Großmächte ihre Interessen absegnen, steht der internationale Druck auf alle anderen Länder, eine gemeinsame Strategie zu entwickeln, um der Dominanz der drei Akteure entgegenzuwirken.