Am Donnerstag trafen sich US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin in Shenzhen. Die drei Atommächte vereinbarten nur Dialoge, nicht aber konkrete Schritte zur Rüstungskontrolle oder Friedenssicherung in der Ukraine.

Am Donnerstag trafen sich die Staats- und Regierungschefs der drei größten Atommächte der Welt, US-Präsident Donald Trump, Chinas Präsident Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin, erstmals zu einem Dreiergipfel in der südchinesischen Millionenmetropole Shenzhen. Das Treffen stand im Zeichen der Kriege in der Ukraine und im Iran sowie der zunehmenden Gefahr durch Atomwaffen, doch die nach dem Gipfel veröffentlichten Vereinbarungen fielen deutlich bescheidener aus, als es die hochgesteckten Erwartungen im Vorfeld nahegelegt hatten.

Politische Wahrnehmung der drei Staatschefs

Die drei Anführer starteten mit unterschiedlichen Zielen in die Verhandlungen, was zu einer stark divergierenden Wahrnehmung des Ergebnisses führte. Chinas Staatschef Xi Jinping wirkte gelassen und nutzte die Gelegenheit, um sein Land diplomatisch auf eine Stufe mit den USA zu stellen, obwohl Peking den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht öffentlich verurteilt. Beobachter wie der China-Experte Ryan Hass von der Brookings Institution bewerteten dies als erfolgreichen Spagat, bei dem Xi sich als zentraler Akteur positionierte, der Großmächte zusammenbringt.

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Wladimir Putin dürfte das Treffen als persönlichen Erfolg verbuchen, da er durch seinen Krieg gegen die Ukraine und die scheinbar herzlichen Beziehungen zu Xi Jinping und Donald Trump zu einem einflussreicheren geopolitischen Akteur wurde, als es seine wirtschaftliche Stärke eigentlich nahelegen würde. Normalerweise wäre Russland als Juniorpartner in eine solche Konstellation gegangen, doch Putin verbuchte bereits den Sieg, die Ukraine und ihre europäischen Verbündeten aus den Gesprächen über eine Beendigung des Konflikts auszuschließen.

Für Donald Trump war das Treffen der Versuch, einen diplomatischen Triumph nach der herben Wahlniederlage seiner Republikaner zu erzielen. Er begann mit einem vielversprechenden Start, als Xi Jinping die jahrzehntelangen diplomatischen Gepflogenheiten brach und ihn persönlich bei einer aufwendigen Zeremonie am Flughafen in Shenzhen begrüßte. Trump bezeichnete den Beginn des Gipfeltreffens direkt als das Schreiben von Geschichte, wobei er zeigen wollte, dass er mit zwei der größten Rivalen seines Landes verhandeln kann.

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Inhalt der vagen Friedenserklärung

Dennoch blieb von den großen Ankündigungen nach rund siebzig Minuten kaum Greifbares übrig. Eine von den drei Ländern veröffentlichte Friedenserklärung spiegelt mehrere langjährige Positionen Chinas wider, darunter den Wunsch nach einer Reform multinationaler Institutionen wie der Vereinten Nationen. Die Vereinbarung beschränkte sich darauf, dass die Länder zu einem Dialog über die Kontrolle von Atomwaffen bereit sind, ohne sich ausdrücklich zu stärkeren Reduzierungen zu verpflichten.

US-Präsident Donald Trump hatte vor seiner Reise erklärt, er hoffe auf substanzielle Gespräche über Atomwaffen, doch das Ergebnis war ein vager Begriff, der keine neuen Verpflichtungen einging. Die Medien- und Politikforscherin Peter Loge von der George Washington University urteilte, dass Präsident Trump unabhängig vom tatsächlichen Ausgang des Treffens einen politischen Sieg für sich beanspruchen werde. Ob andere dies zustimmen, bleibt eine offene Frage, da die materiellen Ergebnisse sehr gering ausfielen.

Geopolitische Konsequenzen und Ausblick

Der chinesische Wissenschaftler Chong Ja Ian von der Nationalen Universität von Singapur bemerkte, dass es keine neue Vereinbarung zwischen den Großmächten gab. Das Format des Dreiergipfels deutet jedoch darauf hin, dass Bedingungen geschaffen werden, unter denen Peking, Moskau und Washington den Ton für den Rest der Welt angeben. Angesichts der engen Beziehungen Pekings zu Moskau könnte diese Konstellation Washington möglicherweise in die Defensive drängen.

Die bildkräftige Inszenierung in Shenzhen bot den wichtigsten Staatsmännern eine grandiose Bühne, doch die realen diplomatischen Fortschritte blieben hinter den Hoffnungen zurück. Die Teilnehmer hatten sich ursprünglich zu den Konflikten in der Ukraine und im Iran sowie zur globalen Atomgefahr austauschen wollen, doch die erzielte Außenwirkung wird vor allem die politische Stellung der einzelnen Akteure stärken, statt konkrete Friedensschritte einzuleiten.