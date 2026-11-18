Donald Trump trifft in Shenzhen auf Xi Jinping und Wladimir Putin. Der historische Dreiertreff und das Zweiergespräch mit Putin stehen unter dem Zeichen der globalen Sicherheitspolitik und diplomatischen Entschärfung.

Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin führen am Donnerstag in der chinesischen Metropole Shenzhen erstmals ein gemeinsames Dreitreffen. Der historische Gipfel findet am Rande der Konferenz der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) statt und fokussiert sich auf atomare Abrüstung sowie aktuelle internationale Krisenherde. Zu diesen Themen zählt vorrangig der Konflikt im Nahen Osten und potenziell auch der Krieg in der Ukraine. Die Begegnung markiert einen ungewöhnlichen diplomatischen Moment zwischen den drei Weltmächten.

Historischer Dreitreff in Shenzhen

US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und russischer Präsident Wladimir Putin stehen sich zum ersten Mal direkt gegenüber. Das Treffen ist in Shenzhen angesiedelt, wo der Apec-Gipfel stattfindet. Der Zusammenschluss umfasst zwanzig Volkswirtschaften und zielt auf die Förderung des freien Handels im asiatisch-pazifischen Raum ab. Die Anwesenheit der drei führenden Köpfe hebt die geopolitische Bedeutung dieses Termins deutlich hervor. Die Weltöffentlichkeit erwartet Einblicke in die Beziehungen zwischen Washington, Peking und Moskau.

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Rituale und persönliche Begegnungen

Die Begegnung begann mit einer ungewöhnlichen Geste von Xi Jinping. Bei der Landung von Donald Trump am Flughafen in Shenzhen umarmte der chinesische Staatschef seinen US-Gast persönlich. Solche Gesten sind in der chinesischen Diplomatie extrem selten und blieben bisher Gästen aus Russland vorbehalten. Zuvor umarmten sich Xi und Putin bereits in Peking im Jahr 2024. Bei früheren Besuchen war es zu einer solchen Demonstration der Nähe zwischen Xi und Trump nicht gekommen. Die visuelle Inszenierung signalisiert eine temporäre Normalisierung der Kontakte.

Bevor sich die Staatschefs zum Foto aufstellten, tauschten Trump und Putin erste Worte aus. Der russische Präsident stand links neben der Ehefrau von Xi Jinping, Peng Liyuan. Donald Trump positionierte sich rechts neben Xi Jinping. Dieses Arrangement unterstreicht die formale Hierarchie und die zentrale Rolle Chinas als Gastgeber der Veranstaltung. Die Bilder der Begegnung werden international als Indikator für die aktuelle diplomatische Lage gewertet.

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Zweistreit und strategische Absprachen

Neben dem Dreiertermin ist ein separates Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin geplant. Laut Angaben eines US-Regierungsbeamten findet das Zweiergespräch ebenfalls am Donnerstag statt. Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow bestätigte gegenüber russischem Staatsfernsehen, dass es eine Vielzahl an Fragen zu besprechen gebe. Uschakow erwähnte auch die Möglichkeit eines Treffens am Mittwochabend zum offiziellen Abendessen. Beide Seiten erwarten ein vollwertiges bilaterales Gespräch im kleinen Kreis.

Die Themen des Zweiergesprächs decken sich teilweise mit den concerns des Dreierformats. Der russische Vertreter betonte, dass die Präsidenten mehrfach Gelegenheit haben, sich in Shenzhen zu sehen. Dies umfasst den Arbeitsprozess des Apec-Gipfels. Die USA stehen unterdessen unter Druck bezüglich ihrer Chip-Exportregeln, die den Fortschritt Chinas bei künstlicher Intelligenz bremsen sollen. Diese wirtschaftlichen Spannungen stehen im Kontrast zu den diplomatischen Bemühungen um eine Entschärfung der sicherheitspolitellen Lage.

Themenschwerpunkte und internationale Folgen

Die Kernthemen des Gipfels umfassen die atomare Abrüstung und internationale Konflikte. Der Irankrieg steht dabei im Fokus der Diskussionen. Möglicherweise wird auch der Ukrainekrieg zur Sprache kommen. Die Beteiligten versuchen, durch direkte Kommunikation Eskalationsspiralen zu durchbrechen. Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Entwicklungen in Shenzhen mit großer Aufmerksamkeit. Die Ergebnisse der Gespräche könnten Auswirkungen auf die globale Sicherheitsarchitektur haben. Die Art und Weise, wie die drei Staatschefs über ihre Differenzen sprechen, wird als Maßstab für die zukünftige Kooperation dienen.