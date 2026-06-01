Bei einer Frontalkollision zwischen zwei Autos in Oberwil im Simmental sind drei Menschen verletzt worden. Sie wurden nach dem Unfall am Montagabend ins Spital gebracht. Die Lenkerin des in Richtung Spiez fahrenden Fahrzeugs wurde bei dem Unfall schwer verletzt und nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort mit einem Helikopter der Rega in ein Spital geflogen.

Drei Verletzte bei Frontalkollision in Oberwil im Simmental. Auf der Hauptstrasse in Oberwil im Simmental sind am Montagabend zwei Autos frontal zusammengestoßen. Eine Lenkerin musste schwer verletzt ins Spital geflogen werden.

Ein der drei Verletzten musste nach dem Unfall in Oberwil im Simmental mit der Rega in ein Spital geflogen werden. Bei einer Frontalkollision zwischen zwei Autos in Oberwil im Simmental sind drei Menschen verletzt worden. Sie wurden nach dem Unfall am Montagabend ins Spital gebracht. Kurz nach 18 Uhr erhielt die Kantonspolizei Bern eine Meldung zu einem Verkehrsunfall auf der Hauptstrasse in Oberwil, wie sie am Montagabend mitteilte.

Demnach war ein Auto von Zweisimmen herkommend in Richtung Erlenbach unterwegs, als es aus mit einem Auto frontal zusammenstieß, das von Spiez in Richtung Zweisimmen unterwegs war. Die Lenkerin des in Richtung Spiez fahrenden Fahrzeugs wurde bei dem Unfall schwer verletzt und nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort mit einem Helikopter der Rega in ein Spital geflogen. Die Lenkerin des zweiten Autos und deren Beifahrerin wurden ebenfalls verletzt und mit Ambulanzen in ein Spital gebracht.

Ein der drei Verletzten musste nach dem Unfall in Oberwil im Simmental mit der Rega in ein Spital geflogen werden





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Oberwil Im Simmental Frontalkollision Verletzte Spital Rega

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