Drei Tote und ein Crewmitglied in Quarantäne auf dem Kreuzfahrtschiff Hondius

Nach dem tödlichen Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff Hondius gab es erneut Todesfälle, und ein Crewmitglied des Schiffes befindet sich in Quarantäne im Kanton Aargau.

Drei Tote nach Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff Hondius – nun ist ein Crewmitglied im Kanton Aargau in Quarantäne. Auf dem Schiff läuft es weiterhin nicht rund: Nach dem tödlichen Hantavirus-Ausbruch gab es weitere Todesfälle.

Aktuell hat ein Crewmitglied keine Symptome und muss 42 Tage in Quarantäne bleiben. Nach dem positiven Test auf das Virus hat das Kreuzfahrtschiff seine Reise beendet. DasCrewmitglied wurde aus den Niederlanden nach die Schweiz geflogen und landete im Kantonsspital Aarau AG. Derzeit wird es medizinisch betreut und überwacht.

Das Department für Gesundheit und Soziales teilt mit, dass das Crewmitglied im KSA in Quarantäne bleibt, bis das Testergebnis bezüglich des Hantaviruses vorliegt. Das Zentrum für Gesundheit und Soziales empfiehlt, die Quarantänefrist auf 42 Tage auszuweiten, da der Mensch Kontakt mit dem Kranken hatte. Ansprechend der Empfehlungen des Zentrums für Gesundheit und Soziales ordnet die Kantonsärztin 42-tägige Quarantäne ab dem letzten möglichen Kontakt an





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