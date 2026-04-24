Drei SP-Stadträtinnen treten zurück – Erneuerung im Berner Stadtrat

Drei erfahrene SP-Stadträtinnen der Stadt Bern, darunter auch die bei den Wahlen am stärksten gewählten Kandidatinnen, haben ihren Rücktritt bekannt gegeben. Ihre Nachfolge treten Raphaela Tschümperlin, Evelyne Grieb und Vera Zotter an. Die SP betont die Bedeutung der Erneuerung und die Notwendigkeit, Expertise in den Grossen Rat zu transferieren.

Drei erfahrene SP-Stadträtinnen der Stadt Bern, darunter auch die bei den Wahlen am stärksten gewählten Kandidatinnen, haben ihren Rücktritt aus dem Stadtrat bekannt gegeben. Dieser ungewöhnliche Schritt, bei dem gleich drei Mandatsträgerinnen gleichzeitig zurücktreten, wirft Fragen nach dem Verlust von Erfahrung und politischer Schlagkraft auf.

Die SP-Fraktionspräsident Dominik Fitze äußerte zwar Bedauern über das Ausscheiden der Stadträtinnen, betonte aber gleichzeitig die Bedeutung ihrer neuen Aufgaben im Grossen Rat des Kantons Bern. Shasime Osmani, die als vielversprechende Nachwuchspolitikerin gilt und bei den Wahlen sowohl im Stadtrat als auch im Grossen Rat hervorragende Ergebnisse erzielte, gehört zu den zurücktretenden Stadträtinnen. Ebenso verlassen Achermann und Allenspach den Stadtrat, um sich im Kantonsrat zu engagieren. Ihre Nachfolge treten Raphaela Tschümperlin, Evelyne Grieb und Vera Zotter an.

Dominik Fitze erklärte in einem Interview mit dem BärnerBär, dass der Weggang der Stadträtinnen zwar bedauert werde, jedoch die Möglichkeit biete, wertvolle Expertise in den Grossen Rat zu transferieren. Er hob hervor, dass ein Kanton, der Verantwortung übernimmt, starke und kompetente Grossrätinnen und Grossräte benötigt. Die Erneuerung sei ein natürlicher Bestandteil der Politik, und die SP verfüge über einen breiten Kader an qualifizierten Nachwuchskräften. Die Doppelbelastung durch die Arbeit in den beiden Milizparlamenten, Stadtrat und Grosser Rat, sei zudem erheblich.

Fitze zeigte sich zuversichtlich, dass die neuen Stadträtinnen die Ämter gut ausfüllen werden. Die Nachfolgerinnen decken die Profile der Vorgängerinnen in vielerlei Hinsicht gut ab. Raphaela Tschümperlin ist beispielsweise, wie ihre Vorgängerin Achermann, Psychologin. Sowohl Osmani als auch Grieb engagieren sich stark für faire Mieten, ein Thema, das auch von Vera Zotter, der neuen geschäftsführenden Parteisekretärin der SP Stadt Bern, intensiv verfolgt wird.

Zuvor war Allenspach als Mediensprecherin der SP Schweiz tätig. Die SP betont, dass es sich bei den Nachrückenden um qualifizierte und engagierte Politikerinnen handelt, die gut aufgestellt sind, um die Aufgaben im Stadtrat zu übernehmen. Es wird erwartet, dass die neuen Stadträtinnen einige der Schwerpunkte und Themen der zurückgetretenen Kolleginnen weiterführen werden. Der Rücktritt der drei Stadträtinnen ist ein Zeichen für die politische Dynamik und die Notwendigkeit, die Kräfte innerhalb der Partei und der politischen Gremien zu erneuern.

Die SP sieht in diesem Schritt eine Chance, frischen Wind in den Stadtrat zu bringen und gleichzeitig die Expertise ihrer Mitglieder im Grossen Rat zu bündeln. Die Nachfolge wurde sorgfältig geregelt, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten und die Kontinuität der politischen Arbeit zu sichern. Die neuen Stadträtinnen werden sich in den kommenden Wochen und Monaten in ihre neuen Aufgaben einarbeiten und sich den Herausforderungen stellen, die mit dem Amt verbunden sind.

Die SP ist zuversichtlich, dass sie einen wertvollen Beitrag zur politischen Gestaltung der Stadt Bern leisten werden. Die Entscheidung der drei Stadträtinnen, sich verstärkt auf den Grossen Rat zu konzentrieren, unterstreicht die Bedeutung des Kantonsrats als zentrales Entscheidungsgremium für die Zukunft des Kantons Bern





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