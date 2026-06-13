Drei Personen entwenden Armbanduhr einer 84-jährigen Frau in Oberwil

Die Polizei Basel-Landschaft sucht drei unbekannte Personen, die am Freitagabend in Oberwil einer 84-jährigen Frau die Armbanduhr gewaltsam auf offener Strasse entrissen haben.

Drei Personen haben in Oberwil einer 84-jährigen Frau die Armbanduhr gewaltsam auf offener Strasse entrissen. Die Täter hielten zuvor mit dem Auto bei der Seniorin an und zogen sie schliesslich ans Fahrzeug heran.

Die Polizei sucht nun die Täter. Die Frau sei zu Fuss im Bereich Hohlegasse / Hohestrasse unterwegs gewesen, als ein Auto neben ihr anhielt, teilte die Polizei Basel-Landschaft am Samstag mit. Die drei Insassen verwickelten die Seniorin zunächst in ein Gespräch. Während des Gesprächs zogen der Fahrer und eine Frau auf dem Rücksitz das Opfer unvermittelt an den Wagen und entrissen ihr gewaltsam die Uhr.

Anschliessend flüchtete die Täterschaft mit dem Fahrzeug in eine unbekannte Richtung. Bei dem Tatfahrzeug habe es sich um einen dunklen Personenwagen mit ausländischen Kontrollschildern gehandelt, so die Polizei weiter. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch mehrere Patrouillen blieb bis am Samstagmittag ohne Erfolg. Die Polizei Basel-Landschaft und die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft haben Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen.

Die Polizei bittet alle Personen, die das Fahrzeug oder die Täter gesehen haben, sich bei der Polizei zu melden. Die Ermittlungen laufen weiterhin und die Polizei hofft auf die Hilfe der Bevölkerung, um die Täter zu fassen. Die Polizei Basel-Landschaft und die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft arbeiten eng zusammen, um die Ermittlungen voranzutreiben. Die Polizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung, um die Täter zu finden und die Gesellschaft sicher zu machen





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