Drei Männer wegen fast 20 Anschlägen angeklagt, auch Fairford betroffen

Das US-Justizministerium wirft drei Männern die Mitwirkung an fast 20 Anschlägen vor, darunter ein geplanter Angriff auf den Stützpunkt RAF Fairford.

Das US-Justizministerium hat drei Männer wegen mutmasslicher Beteiligung an Terroranschlägen angeklagt, unter anderem auf jüdische Gemeinden in Europa und den USA. Den Beschuldigten wird insgesamt ein Mitwirken an fast 20 Anschlägen und Anschlagsversuchen zur Last gelegt, wie das Ministerium mitteilte. Die Vorwürfe betreffen auch den britischen Luftwaffenstützpunkt RAF Fairford.

Die Beschuldigten sind laut US-Justizministerium ein iranischer und ein irakischer Staatsbürger sowie ein Mann mit iranisch-irakischer Doppelstaatsbürgerschaft. Die Anklage wurde vom US-Justizministerium veröffentlicht, Einzelheiten zu den Verfahren gehen aus den bisherigen Angaben nur teilweise hervor.

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Vorwurf der Unterstützung von Kataib Hizbollah und Revolutionsgarden

Nach Angaben des US-Justizministeriums sollen die drei Männer versucht haben, die irakische Miliz Kataib Hizbollah und die Revolutionsgarden im Iran zu unterstützen. Die Miliz gilt als eng mit dem Iran verbündet, die Revolutionsgarden sind die iranische Elitetruppe.

Laut Anklage sollen die Männer im Hintergrund Brandstiftungen und den Einsatz von Sprengsätzen unterstützt haben. Diese Vorwürfe betreffen eine Vielzahl von Fällen aus den vergangenen Monaten, die das Ministerium nach eigenen Angaben skizziert hat.

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In einem der genannten Fälle seien in London zwei Männer jüdischen Glaubens bei einem Messerangriff fast getötet worden, teilte das US-Justizministerium mit. Weitere Details zu diesem Angriff nannte die Behörde in der Mitteilung nicht.

Geplanter Anschlag auf RAF Fairford im Fokus

Die drei Männer sollen an einem vereitelten Anschlagsplan auf den britischen Luftwaffenstützpunkt RAF Fairford beteiligt gewesen sein. Auf dem Stützpunkt sind US-Streitkräfte stationiert, wie das Ministerium weiter angab.

Die Beschuldigten sollen sich zum Zeitpunkt der Planung nicht in Grossbritannien, sondern im Ausland aufgehalten haben. Nach Darstellung des US-Justizministeriums sollen sie bei der Planung mit Kontaktpersonen kommuniziert haben.

Den Männern wird die Vorbereitung einer terroristischen Tat vorgeworfen. Für sie gilt die Unschuldsvermutung, bis ein Gericht über die Vorwürfe entschieden hat.

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Folgen für den Stützpunkt und politische Reaktionen

Der Fall hat auch Konsequenzen für die militärische Präsenz in Grossbritannien: Das Pentagon zog nach dem Vorfall Ende September alle Langstreckenbomber vom Stützpunkt Fairford ab. Zuvor hatten dort B-1-Bomber der USA stationiert gelegen.

US-Präsident Donald Trump hatte von Bedrohungen gesprochen, ohne weitere Details zu nennen. Damit blieb offen, welche Informationen der Regierung vorlagen, bevor die Anklage veröffentlicht wurde.

Die Anklage des US-Justizministeriums macht deutlich, dass die Ermittlungen die Verbindungen zwischen den Beschuldigten und den genannten Milizen und Revolutionsgarden in den Mittelpunkt stellen. Weitere Schritte im Verfahren werden in den vorliegenden Angaben nicht genannt.