Drei Jahre Haft für Matthew Perrys Assistenten: 27 Ketamin-Injektionen vor dem Tod

Der ehemalige Assistent von Friends-Star Matthew Perry ist zu einer Haftstrafe von drei Jahren und fünf Monaten verurteilt worden. Er hatte zugegeben, dem Schauspieler kurz vor dessen Tod mindestens 27 Ketamin-Injektionen verabreicht zu haben.

Fast drei Jahre nach dem Tod von Friends-Schauspieler Matthew Perry ist dessen damaliger persönlicher Assistent Kenneth Iwamasa zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren und fünf Monaten verurteilt worden.

Das berichteten die New York Times und andere US-Medien unter Berufung auf eine Gerichtsentscheidung in Los Angeles. Iwamasa hatte zugegeben, dem Schauspieler in den Tagen vor seinem Tod mindestens 27 Ketamin-Injektionen verabreicht zu haben, darunter drei Dosen am Todestag selbst. Der Assistent hatte sich bereits im Vorfeld schuldig bekannt. Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die gefährlichen Verflechtungen zwischen ärztlicher Behandlung, illegalem Drogenhandel und persönlichem Umfeld, die letztlich zu Perrys Tod führten.

Der 54-jährige Schauspieler war am 28. Oktober 2023 leblos in seinem Whirlpool in Los Angeles aufgefunden worden. Die Verurteilung Iwamasas ist Teil eines größeren Strafverfahrens, in dem insgesamt fünf Personen angeklagt wurden. Neben dem Assistenten handelte es sich um zwei Ärzte, einen Dealer und eine als Ketamin-Königin bekannte Drogenhändlerin.

Im Mai 2024 wurde ein 56-jähriger Mittelsmann zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, weil er Perry in den Wochen vor seinem Tod mehr als 50 Dosen Ketamin besorgt hatte. Die Dealerin, in deren Haus große Mengen verschiedener Drogen, darunter Methamphetamin und Ecstasy, sichergestellt wurden, erhielt eine noch nicht rechtskräftige Strafe. Einer der involvierten Ärzte wurde im Dezember 2024 zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt, sein Kollege zu acht Monaten Hausarrest.

Die bislang längste Strafe von 15 Jahren Gefängnis wurde im April 2025 gegen einen weiteren Beteiligten verhängt. Die Ermittlungen hatten ergeben, dass Perry in den Monaten vor seinem Tod eine Ketamin-Therapie gegen Depressionen und Angstzustände absolvierte, sich aber zusätzlich illegal das Mittel auf dem Schwarzmarkt beschaffte. Der Fall Perry verdeutlicht die Risiken von Ketamin, einem seit Jahrzehnten bewährten Narkosemittel, das auch bei therapieresistenten Depressionen eingesetzt wird. In der Partyszene wird es zunehmend als Clubdroge missbraucht.

Die tödliche Dosis ist schwer kalkulierbar, besonders in Kombination mit anderen Substanzen wie Alkohol oder Benzodiazepinen. Perry hatte öffentlich über seinen jahrelangen Kampf mit Suchterkrankungen gesprochen und in seinen Memoiren Friends, Lovers and the Big Terrible Thing detailliert Einblick in seine Abhängigkeit gegeben. Sein Tod war ein Schock für Millionen von Fans weltweit, die ihn als den schlagfertigen Chandler Bing aus der Serie Friends liebten.

Die Gerichtsurteile senden ein Signal gegen die leichtfertige Abgabe von verschreibungspflichtigen Medikamenten und zeigen, dass auch Prominente nicht vor krimineller Ausbeutung gefeit sind. Zugleich bleibt die Frage, inwieweit das System der Suchtbekämpfung versagt hat. Perry hätte eigentlich unter ärztlicher Aufsicht behandelt werden müssen, doch die illegale Beschaffungskette war ihm offenbar zugänglich. Die Justizbehörden hoffen, mit den harten Strafen ein Exempel zu statuieren und weitere derartige Todesfälle zu verhindern





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