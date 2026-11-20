Festnahme von drei rumänischen Frauen und einem Mann nach Taschendiebstahl an einem 96-jährigen Mann im Bahnhof Winterthur. Polizei warnt vor Methodik.

Kurz vor 16 Uhr erhielt die Einsatzzentrale der Stadtpolizei Winterthur einen dringenden Hinweis. Ein 96-jähriger Mann meldete, er sei im Bahnhofsbereich von drei Frauen bestohlen worden. Die Angaben des Opfers lösten sofortige Maßnahmen der Behörde aus, um die Täterschaft zu identifizieren und festzuhalten. Dieser Vorfall unterstreicht die ständige Präsenz von Sicherheitskräften im öffentlichen Nahverkehr und an zentralen Knotenpunkten.

Identifizierung und Festnahme der Verdächtigen

Auf Basis der Schilderungen des 96-Jährigen überprüften Mitarbeitende des Fahndungsdienstes Personen, die dem beschriebenen Signalement entsprachen. Die Kontrolle führte zur Identifizierung von drei Frauen und einem Mann. Bei den drei Frauen handelte es sich um Staatsbürgerinnen Rumäniens, die 21, 23 und 30 Jahre alt sind. Der vierte festgenommene Mann ist 40 Jahre alt und ebenfalls rumänischer Staatsangehörigkeit. Alle vier Personen wurden in Gewahrsam genommen, da der Tatverdacht gegen sie sehr wahrscheinlich ist. Sie wurden zur weiteren Abklärung und Vernehmung auf die Polizeiwache gebracht.

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Methodik von Taschendiebstählen an Bahnhöfen

Bahnhöfe, Haltestellen und überfüllte Verkehrsmittel bieten Taschendieben ideale Gelegenheiten, um unbemerkt zuzugreifen. Die Polizei weist darauf hin, dass Häufig mehrere Personen zusammenarbeiten, um das Opfer zu täuschen. Eine Täterin lenkt die Aufmerksamkeit des Opfers ab, während eine zweite Person gleichzeitig nach dem Portemonnaie greift. Diese kooperative Vorgehensweise macht es für die Opfer schwierig, den Diebstahl rechtzeitig zu bemerken oder die Täterschaft sofort zu erkennen. Solche koordinierten Angriffe erfordern von den Betroffenen erhöhte Wachsamkeit in überfüllten Umgebungen.

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Präventionstipps der Polizei für Reisende

Die Stadtpolizei Winterthur gibt konkrete Ratschläge, um sich vor solchen Diebstählen zu schützen. Reisende sollten beim Bezahlen besonders aufmerksam bleiben. Es wird empfohlen, das Portemonnaie nicht aus der Hand zu legen, um es vor Zugriff durch Dritte zu bewahren. Zudem sollte die PIN niemals vor fremden Blicken eingegeben werden. Ein weiterer wichtiger Sicherheitshinweis lautet, die PIN niemals zusammen mit der Bankkarte aufzubewahren. Diese einfachen Maßnahmen können das Risiko eines erfolgreichen Diebstahls erheblich reduzieren. Die Behörde betont, dass Vorbeugung der effektivste Schutz im öffentlichen Raum ist.