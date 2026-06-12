Drei Bergsteiger sind beim Aufstieg zum Gran Paradiso in den Alpen ums Leben gekommen. Die Bergwacht entdeckte ihre Leichen auf einer Höhe von etwa 3600 Metern. Die genauen Umstände sind noch unklar.

Drei Bergsteiger an italienischem Viertausender getötet. Der Gran Paradiso gilt als verhältnismässig einfach zu besteigender Viertausender in den Alpen . Dennoch kommen beim Aufstieg drei Alpinisten ums Leben.

Die Bergwacht entdeckte ihre Leichen nach einem Notruf auf einer Höhe von etwa 3600 Metern. Die Gruppe hatte sich am frühen Morgen nach der Übernachtung in einer Hütte auf den Weg zum 4061 Meter hohen Gipfel gemacht, kehrte bis zum Abend aber nicht zurück. Daraufhin wurde bei der Leitstelle Alarm ausgelöst. Nach Angaben der Bergwacht stürzten die Bergsteiger an der Nordwand zu Tode.

Die genauen Umstände sind noch unklar. Nach offiziellen Angaben handelt es sich um zwei Italiener. Die Identität des dritten Todesopfers war zunächst nicht bekannt. Der Gran Paradiso im gleichnamigen Nationalpark im Nordwesten Italiens gilt als einer der am leichtesten zu besteigenden Viertausender der Alpen.

Als Voraussetzungen werden dennoch eine hervorragende körperliche und technische Vorbereitung genannt. Die Bergwacht hat die Leichen der drei Bergsteiger geborgen und übergeben sie an die Polizei. Die Ermittlungen zur genauen Ursache des Unglücks laufen noch. Die Bergsteiger hatten sich auf den Aufstieg zum Gipfel des Gran Paradiso vorbereitet, aber die Bergwacht warnte bereits vor der Besteigung, da die Wetterbedingungen nicht ideal waren.

Die Gruppe hatte sich auf den Gipfel aufgemacht, aber die Bergwacht konnte sie nicht mehr erreichen, bevor sie ums Leben kamen. Die Bergwacht hat auch angegeben, dass die Gruppe nicht die notwendige Erfahrung und Vorbereitung für den Aufstieg hatte. Die Bergsteiger hatten sich nicht an die Sicherheitsvorschriften gehalten und waren nicht mit dem notwendigen Material ausgestattet. Die Bergwacht warnt immer wieder vor den Gefahren des Bergsteigens und der Notwendigkeit einer ausreichenden Vorbereitung und Erfahrung.

Die Ermittlungen zur genauen Ursache des Unglücks laufen noch und die Identität des dritten Todesopfers ist noch nicht bekannt. Die Bergwacht hat die Leichen der drei Bergsteiger geborgen und übergeben sie an die Polizei. Die Ermittlungen zur genauen Ursache des Unglücks laufen noch und die Bergwacht warnt immer wieder vor den Gefahren des Bergsteigens und der Notwendigkeit einer ausreichenden Vorbereitung und Erfahrung





BernerZeitung / 🏆 1. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bergsteigen Gran Paradiso Alpen Bergwacht Unglück

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ETH-Professor unterstützt Nati: Revolutionäre GegneranalyseDie Schweizer Nati nutzt die Expertise von ETH-Professor Ulrik Brandes für die WM 2026.

Read more »

Aktuelle Nachrichten und EntwicklungenEinige der wichtigsten Themen, die diese Woche bewegen und voraussichtlich die Notierungen der nächsten Tage prägen, sind die Schwankungen der Ölpreise, die Inflationszahlen aus den USA und die EZB-Zinssitzung. Analysten warnen vor steigenden Zinsen, die die Auswirkungen des Irankrieges verschlimmern könnten. Die Eurozone befindet sich in einer Rezession, und das Verbrauchervertrauen ist auf ein Niveau abgestürzt, das üblicherweise mit schweren Krisen wie der Pandemie oder dem russischen Angriff auf die Ukraine in Verbindung gebracht wird. Die Energiepreise sind gesunken, aber die Währungshüter befürchten, dass der Energiepreisschock auf die Kernpreise übergreift.

Read more »

Zollikon repariert und modernisiert die Alten LandstrasseDie Gemeinde Zollikon hat die rund 600 Meter lange Strecke zwischen Kirchweg und Rössli-Rainer repariert und modernisiert. Die Fahrbahn und die Trottoirs sind beschädigt und weisen Risse und Verformungen auf. Der Kanton ersetzt die schadhaften Beläge durch einen lärmarmen Belag, um die Lärmbelastung für die Anwohnenden zu senken. Auch die Bushaltestellen Beugi werden barrierefrei ausgebaut und die Busbuchten auf beiden Strassenseiten aufgehoben. Ausserdem erneuert der Kanton die Lichtsignalanlage an der Kreuzung Alte Landstrasse/Zollikerstrasse/Friedhofstrasse.

Read more »

Ökonomen und Finanzexperten über die Leitzinserhöhung der EZBDie Europäische Zentralbank hat erstmals seit fast drei Jahren die Zinsen erhöht.

Read more »