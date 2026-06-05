Dreame X60 Pro Serie und Cyber X: Intelligente Saugroboter mit Treppensteig-Fähigkeit und KI-Erkennung

Dreame stellt die X60 Pro Serie vor, ausgestattet mit UltraExtend-Technologie für schwer zugängliche Ecken, KI-basierter Objekterkennung und Heißwasser-Wischsystem. Ergänzt wird das Angebot durch den autonomen Treppensteig-Roboter Cyber X, der Stufen automatisch bewältigt. Drei Modelle bieten Lösungen für unterschiedliche Reinigungsbedürfnisse, von automatischer Wasserentsorgung bis zu modulspezifischen Mopps.

Dreame erweitert seine Saugroboter -Palette um die X60 Pro Serie, die mit einer innovativen Gelenktechnologie und Künstlicher Intelligenz neue Maßstäbe in der Haushaltsreinigung setzt. Die Serie besteht aus drei Modellen - X60 Pro Ultra Complete, X60 Pro Master und X60 Pro Ultra Matrix - und wird durch den autonomen Treppensteig-Roboter Cyber X ergänzt.

Mit der UltraExtend-Technologie fahren Seitenbürste und Wischpad bis zu 18 cm aus, um schwer zugängliche Bereiche wie Sockelleisten, Möbelunterseiten oder Stuhlbeine zu erreichen. Ein beweglicher Doppel-Roboterarm, der wie eine Schulter und ein Unterarm agiert, ermöglicht diese gezielte Ausdehnung. Die X60 Pro Serie erkennt mehr als 320 Objekte mit KI, reagiert innerhalb von 0,1 Sekunden auf Hindernisse und kann sogar transparente Flüssigkeiten wie verschüttetes Wasser identifizieren, um automatisch in den Wischmodus zu wechseln.

Die Saugkraft beträgt 42.000 Pa, kombiniert mit einem verwicklungsfreien Bürstensystem und einem Heißwasser-Wischsystem (bis zu 100 °C), das die Mopps automatisch reinigt und warm hält. Eine Akkuladung reicht für bis zu 1.000 Quadratmeter, und die Schnellladefunktion sorgt für kurze Wartezeiten. Der X60 Pro Ultra Matrix bietet modellspezifische Mopps für verschiedene Raumtypen (Nylon für Küchenfett, saugfähige Schwämme für Badezimmer) und ist als Vision-Version mit transparentem Dock erhältlich. Der X60 Pro Master übernimmt Wasserzufuhr und -entsorgung automatisch und ist platzsparend.

Mit dem Cyber X präsentiert Dreame einen Treppensteig-Roboter, der mit einem Kettensystem und 3D-Navigation jede Treppenform - gerade, gewendelt, L-förmig oder mit Teppichbezug - selbstständig bewältigt und so eine durchgehende Reinigung über mehrere Stockwerke ermöglicht. Der X60 Pro Ultra Complete kostet 1279 Franken (ab 5. Juni), die Matrix-Versionen sind ab 26. August 2026 ab 1449 bzw. 1539 Franken erhältlich.

Zum Launch können 20 frühe Käufer des Complete-Modells einen Cyber X gewinnen. Weitere Details zum Cyber X folgen später





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