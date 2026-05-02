Dramatisches Derby-Ende: FC Winterthur rettet Punkt gegen FC Zürich

Der FC Winterthur gleicht in der 96. Minute zum 2:2 aus und verhindert so eine fünfte Niederlage in Folge. Ein packendes Derby mit dramatischer Schlussphase.

Ein packendes Derby zwischen dem FC Winterthur und dem FC Zürich endete mit einem 2:2-Unentschieden, nachdem der FCW in der 96. Minute durch einen Penalty von Andrin Hunziker den Ausgleich erzielen konnte.

Die Spannung war bis zum Schluss greifbar, als die Gastgeber in der dramatischen Schlussphase alles gaben, um den Abstiegskampf zu beeinflussen. Lange Zeit sah es nach einer fünften Niederlage in Folge für den FC Winterthur aus, nachdem Philippe Kény den FCZ in der 69. Minute mit einem Penalty in Führung gebracht hatte. Doch die Mannschaft aus Winterthur ließ sich nicht entmutigen und kämpfte bis zum letzten Moment.

Ein dummes Foul von Cheveyo Tsawa an der Strafraumgrenze führte schließlich zum entscheidenden Penalty, den Hunziker kühl verwandelte. Die Freude auf der Schütztenwiese war groß, doch die Frage bleibt: Reicht dieser Punkt, um den Abstieg zu verhindern? In der ersten Halbzeit war Nishan Burkhart der auffälligste Spieler, doch trotz seiner starken Leistung blieb ihm ein Tor verwehrt. Stattdessen trafen Juan José Perea nach einem schnellen Konter und Pajtim Kasami mit einem Weitschuss.

Der FCZ zeigte sich in dieser Phase überlegen, doch die Gastgeber kämpften sich zurück ins Spiel. Der VAR spielte eine entscheidende Rolle, als er einen Penalty für den FCW bestätigte. Die Winterthurer versuchten alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch erst in der Nachspielzeit gelang es ihnen. Schneider flankte, Huber klärte zur Ecke, und nach der folgenden Aktion verfehlte Ulrich das Tor.

Golliard flankte von rechts, doch Burkharts Direktabnahme ging knapp vorbei. Am Ende blieb es beim 2:2, und die Fans des FC Winterthur konnten erleichtert aufatmen. Die Bedeutung dieses Punktes für den FC Winterthur ist enorm, da die Mannschaft im Abstiegskampf der Super League steht. Die Leistung in der Schlussphase zeigt, dass der FCW noch lange nicht aufgegeben hat.

Die Spieler kämpften mit Herz und Leidenschaft, und die Unterstützung der Fans war ein entscheidender Faktor. Doch die Frage bleibt: Wird dieser Punkt ausreichen, um den Klassenerhalt zu sichern? Die kommenden Spiele werden zeigen, ob der FC Winterthur die notwendige Konstanz finden kann. Der FC Zürich hingegen bleibt in der oberen Tabellenhälfte und kann mit diesem Punkt zufrieden sein, auch wenn der Sieg knapp verpasst wurde.

Das Derby hat gezeigt, dass der Fußball bis zum Schluss spannend bleibt und dass jeder Punkt im Kampf um die Meisterschaft oder den Klassenerhalt entscheidend sein kann





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