Dramatisches Aus für Ronnie O'Sullivan bei der Snooker-WM

Ronnie O'Sullivan scheitert im Achtelfinale der Snooker-Weltmeisterschaft an John Higgins und verpasst die Chance, den alleinigen Rekord für die meisten WM-Titel zu halten. Ein packendes Duell, das als eines der besten Achtelfinals aller Zeiten gilt.

Ronnie O'Sullivan, eine Snooker -Legende und Rekordjäger, erlebte eine dramatische und letztlich enttäuschende Niederlage bei der Weltmeisterschaft in Sheffield . Der 48-Jährige, der seinen achten WM-Titel anstrebte und damit den alleinigen Rekord vor Steven Hendry hätte festigen können, scheiterte im Achtelfinale an einem ebenbürtigen Gegner.

Das packende Duell der Snooker-Altmeister entschied John Higgins, ebenfalls 48 Jahre alt und selbst vierfacher Weltmeister, mit einem knappen Ergebnis von 13:12 für sich. Die Partie wird bereits jetzt als einer der besten Achtelfinals in der Geschichte des Snookersports gehandelt. O'Sullivan hatte das Match zunächst dominant begonnen und sich schnell eine komfortable Führung erarbeitet. Er führte zwischenzeitlich mit 6:2 und später mit 9:4 Frames.

Doch Higgins zeigte eine beeindruckende Moral und kämpfte sich Frame für Frame zurück ins Spiel. Nach einem spannenden Verlauf übernahm Higgins überraschend die Führung mit 10:9. O'Sullivan gelang zwar der erneute Ausgleich zum 12:12, doch im entscheidenden letzten Frame behielt Higgins die Nerven und sicherte sich den Sieg. Die Dramatik des Matches erreichte ihren Höhepunkt, als beide Spieler um jeden einzelnen Punkt kämpften und das Publikum in Sheffield in Atem hielt.

Die Atmosphäre im Crucible Theatre war elektrisierend, während die beiden Snooker-Ikonen ihr ganzes Können demonstrierten. O'Sullivan selbst äußerte sich nach dem Match positiv über seine Leistung, obwohl er natürlich enttäuscht über die Niederlage war. Er betonte, dass er seit zwei Jahren nicht mehr ein solch intensives und hochklassiges Spiel bestritten habe und war überrascht, wie spannend er das Match gestalten konnte. Die Reaktionen auf das Achtelfinale waren überwältigend.

Ex-Weltmeister Ken Doherty lobte die Partie als einen der besten Achtelfinals, die er je gesehen habe, und sprach von „göttlichem Snooker“. Auch Steven Hendry, dessen Rekord O'Sullivan hätte brechen können, war beeindruckt und erklärte, dass Snooker kaum besser gespielt werden könne. Hendry fügte hinzu, dass die Weltmeisterschaft noch einiges bieten müsse, um mit diesem Spiel mithalten zu können. Die Niederlage beendet O'Sullivans diesjährigen Rekordversuch, aber seine Leistung und das dramatische Match werden den Snooker-Fans noch lange in Erinnerung bleiben.

Higgins hingegen setzt seine Reise im Turnier fort und träumt von seinem fünften WM-Titel. Das Spiel hat einmal mehr die Faszination des Snookersports unter Beweis gestellt und gezeigt, dass auch in den späten Phasen der Karriere noch außergewöhnliche Leistungen möglich sind. Die Intensität, die taktische Finesse und die Nervenstärke beider Spieler haben ein Snooker-Spektakel geschaffen, das die Fans in seinen Bann zog und die Diskussionen über den besten Snooker-Spieler aller Zeiten neu entfacht





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