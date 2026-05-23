Dramatischer Vegetationsbrand auf der Bletschenalp bei Mürren

Ein durch Wind angefachtes Feuer zerstörte eine beachtliche Fläche in den Berner Alpen. Nur der schnelle Einsatz eines Löschhelikopters verhinderte eine weitere Ausbreitung.

Am vergangenen Samstag ereignete sich in der malerischen Region Mürren im Kanton Bern ein beängstigender Vorfall, der die Aufmerksamkeit der örtlichen Behörden und der Bevölkerung auf sich zog.

Auf der Bletschenalp, einem Gebiet, das für seine beeindruckende alpine Landschaft bekannt ist, brach ein omfattender Brand aus, der sich in kürzester Zeit über eine Fläche von rund 7500 Quadratmetern ausbreitete. Die Meldung über das Feuer ging gegen 12.30 Uhr bei der Kantonspolizei Bern ein, woraufhin umgehend die notwendigen Rettungsmaßnahmen eingeleitet wurden.

Es war eine Situation, die durch die topografischen Gegebenheiten der Region erheblich erschwert wurde, da das Gelände unterhalb des Jochli nur schwer zugänglich ist und keine unmittelbaren Wasserquellen für herkömmliche Löschfahrzeuge zur Verfügung standen. Die Bewohner der Region sind es gewohnt, dass die Natur in den Alpen unberechenbar sein kann, doch die Geschwindigkeit, mit der sich die Flammen diesmal ausbreiteten, sorgte für große Besorgnis.

Die Ursache für diesen beinahe katastrophalen Brand lag in einer eigentlich alltäglichen Tätigkeit, die jedoch unter den herrschenden Bedingungen ins Verderben führte. Laut den ersten Erkenntnissen der Ermittler versuchte eine Person, geschnittenes Stauden- und Astmaterial zu verbrennen, was in ländlichen Gegenden oft zur Entsorgung von Gartenabfällen genutzt wird. Was zunächst als kontrollierte Maßnahme geplant war, geriet aufgrund von plötzlich aufkommenden, starken Windböen völlig außer Kontrolle.

Die extrem trockene Vegetation der alpinen Wiesen und Sträucher wirkte in diesem Moment wie ein Brandbeschleuniger, sodass sich die Flammen mit rasender Geschwindigkeit über das offene Gelände fraßen. In solch exponierten Lagen kann ein kleiner Funke innerhalb weniger Minuten zu einem lodernden Inferno werden, insbesondere wenn die Luftfeuchtigkeit niedrig ist und der Wind die Glut kontinuierlich in neue, unberührte Bereiche trägt. Angesichts der fehlenden Wasserinfrastruktur vor Ort war die Unterstützung aus der Luft absolut unerlässlich.

Ein spezialisierter Helikopter des Unternehmens Air-Glaciers wurde angefordert, um die Löscharbeiten zu koordinieren und das Feuer effektiv zu bekämpfen. Der Pilot musste höchste Präzision an den Tag legen, um Wasser aus einem nahegelegenen Bach zu schöpfen und dieses gezielt über den Brandherd abzuwerfen. Diese mühsame Arbeit des Wassertransports über kurze Distanzen war die einzige Möglichkeit, die Flammen zu löschen, da Bodenmannschaften aufgrund des steilen Geländes kaum eine Chance hatten, das Gebiet in der geforderten Geschwindigkeit ausreichend zu wässern.

Die Löscharbeiten nahmen insgesamt etwa drei Stunden in Anspruch, während die Feuerwehr und die Polizei die Umgebung sicherten, um sicherzustellen, dass keine Gebäude oder Weidetiere in den Einflussbereich des Feuers gerieten. Glücklicherweise konnte ein schlimmeres Unglück verhindert werden. Die Sprecherin der Kantonspolizei bestätigte im Anschluss, dass weder Menschen noch Tiere zu Schaden kamen und auch keine Gebäude vom Feuer erfasst wurden. Dennoch hinterlässt der Brand eine deutliche Narbe in der Landschaft, da eine Fläche von 7500 Quadratmetern völlig versengt wurde.

Dieser Vorfall dient als eindringliche Mahnung für alle Bewohner und Besucher der Bergregionen, mit extremster Vorsicht beim Umgang mit offenem Feuer zu sein. Besonders in den trockenen Sommermonaten kann das Verbrennen von Gartenabfällen lebensgefährlich sein und weitreichende ökologische Schäden in der sensiblen alpinen Flora verursachen.

Die Koordination zwischen der Kantonspolizei, den privaten Luftrettungsdiensten und den lokalen Einsatzkräften zeigte sich jedoch als äußerst effizient, was letztlich dazu führte, dass das Feuer unter Kontrolle gebracht werden konnte, bevor es auf bewohnte Bereiche oder geschützte Wälder übergriff





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