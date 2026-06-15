Dramatischer Spätsieg: Elfenbeinküste bezwingt Ecuador mit 1:0 und öffnet Tür zur K.o.-Phase

Die Elfenbeinküste sichert sich durch ein spätes Tor von Amad Diallo in der 90. Minute einen 1:0-Sieg gegen Ecuador bei der WM. Das Spiel war lange Zeit ausgeglichen mit vielen Chancen auf beiden Seiten, bevor Diallo den Siegtreffer erzielte. Durch diesen Erfolg hat das ivorische Team beste Aussichten auf den Einzug ins Achtelfinale.

In einer dramatischen und spannenden Begegnung der Gruppe E bei der WM in Philadelphia sicherte sich die Elfenbeinküste einen späten und wichtigen Sieg gegen Ecuador .

Lange Zeit sah es nach einem torlosen Unentschieden aus, da beide Mannschaften in der Schlussphase vorsichtig agierten und kein großes Risiko eingehen wollten. Doch in der 90. Minute gelang dem ivorischen Team durch Amad Diallo der entscheidende Treffer. Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte schaltete die Elfenbeinküste schnell um.

Wilfried Singo setzte sich auf der rechten Seite mit viel Tempo durch und spielte quer in den Strafraum, wo Diallo mit seinem starken linken Fuß direkt abzog und unhaltbar ins linke untere Eck traf. Dieses späte Tor entschied ein Spiel, das insgesamt viele Chancen auf beiden Seiten sah und durchaus mehr Tore hätte bringen können. Ecuador haderte mit der verpassten Möglichkeit, den Sieg zu erringen oder zumindest einen Punkt zu behalten.

Besonders im ersten Durchgang waren die Südamerikaner die klar dominierende und gefährlichere Mannschaft und konnten sich über mehrere gute Gelegenheiten freuen. Die Elfenbeinküste kam in der ersten Halbzeit hingegen nur zu wenigen zwingenden Chancen. Nach dem Seitenwechsel jedoch steigerten die Ivorer sich deutlich und wurden vermehrt gefährlich. Bereits gut sechs Minuten nach Wiederanpfiff verzeichneten sie einen Lattenschuss, als Elye Wahi nach einer Hereingabe von Yan Diomande nur das Aluminium traf.

Diomande, der von RB Leipzig umworben wird, war in der zweiten Halbzeit eine ständige Gefahr und bereitete weitere Hochkaräter vor. Trotz des erhöhten Drucks und mehrerer guter Gelegenheiten gelang der Elfenbeinküste jedoch lange kein Tor, bis Diallo in der letzten Minute zuschlug. Mit diesem Sieg hat die Elfenbeinküste die Tür zur K.o. -Phase weit aufgestoßen und benötigt nun im nächsten Spiel gegen Deutschland nur noch einen Punkt, um das Achtelfinale zu erreichen.

Ecuador hingegen steht nach dieser Niederlage unter Zugzwang und muss das Spiel gegen Curaçao gewinnen, um noch die Chance auf den Einzug in die nächste Runde zu haben. Für die Elfenbeinküste geht es am Samstagabend um 22 Uhr Schweizer Zeit zum entscheidenden Duell mit der deutschen Nationalmannschaft. Ecuador trifft in der Nacht auf Sonntag auf Curaçao. Die Partie endete mit 1:0 für die Elfenbeinküste





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