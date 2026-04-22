Dramatischer Sieg für Fribourg-Gottéron im dritten Finalspiel

Julien Sprunger schießt Fribourg-Gottéron mit einem Treffer in der 89. Minute zum 3:2-Sieg gegen den HC Davos und stellt die Serie auf 2:1. Ein umstrittenes Foul und starke Leistungen einzelner Spieler prägten das Spiel.

Das Drama im dritten Final spiel um die Schweizer Eishockey -Meisterschaft hielt bis zur letzten Sekunde an und endete in einem geradezu romantischen Szenario. Julien Sprunger , der langjährige Captain des HC Fribourg-Gottéron , der seine Karriere nach dieser Saison beenden wird, erzielte in der 89.

Minute des zweiten Overtimes den entscheidenden Treffer zum 3:2. Dieser Sieg stellt die Serie auf 2:1 für die Freiburger um und bedeutet, dass Gottéron zum zweiten Mal in dieser Finalserie die Führung übernommen hat. Die Niederlage des HC Davos in ihrem zweiten Heimspiel ist besonders überraschend, wenn man die bisherige Saison betrachtet. Davos hatte im Laufe der Saison eine beeindruckende Heimstärke demonstriert.

In der Regular Season verloren sie lediglich drei Spiele vor eigenem Publikum, und in den Playoffs waren sie bis zum Einzug der 'Drachen' ungeschlagen. Doch nun haben die Freiburger die Festung im Landwassertal ein weiteres Mal gestürmt, in einem extrem engen und physisch anstrengenden Spiel, in dem die Kräfte der Spieler zunehmend nachließen. Ein strittiger Vorfall in der zweiten Verlängerung, ein hartes Stockfoul von Lucas Wallmark gegen Filip Zadina, blieb ungeahndet und könnte im Nachhinein für Diskussionen sorgen.

Zadina, der zuvor das 2:1 für Davos erzielt hatte, konnte nach diesem Foul nicht mehr am Spiel teilnehmen. Die Leistung von Torhüter Sandro Aeschlimann war ebenfalls bemerkenswert, er lieferte nicht nur starke Paraden, sondern auch den vierten Assist der Saison, indem er schnell reagierte und den Puck zu Zadina passte, der daraufhin das 2:1 erzielte. Freiburg zeigte im dritten Drittel eine beeindruckende Moral und kämpfte unermüdlich für den Ausgleich. In der 48.

Minute belohnte sich das Team von Trainer Roger Rönnberg mit dem 2:2-Ausgleich durch Lucas Wallmark, vorbereitet von Marcus Sörensen. Dieses Tor war bereits der zweite Geniestreich des schwedischen Duos Sörensen und Wallmark, die im ersten Drittel bereits die Führung für Freiburg erzielt hatten. Sörensen hatte nach einem Pass von Wallmark sehenswert aus dem Handgelenk abgezogen. Davos konterte jedoch prompt, nur 13 Sekunden nach dem Wiederanpfiff traf Simon Knak zum Ausgleich.

Doch die Spannung hielt bis zur 89. Minute an, als Sprunger mit seinem historischen Tor die Führung für Gottéron besiegelte. Das nächste Spiel findet am Freitagabend in Freiburg statt. Ein weiterer Sieg würde Freiburg den ersten Meistertitel in der Vereinsgeschichte näher bringen, möglicherweise schon am Sonntag in Davos.

Die Freiburger scheinen das Geheimnis gelüftet zu haben, wie man den Qualifikationssieger auswärts besiegen kann. Die National League wird dieses Finale sicherlich noch lange in Erinnerung behalten





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