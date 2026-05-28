Dramatischer Einsatz für toten Buckelwal vor dänischer Insel: Explosionsgefahr und Identitätsfrage um Fridolin

Ein aufgeblähter toter Buckelwal vor der dänischen Insel Anholt löst einen komplexen Rettungs- und Bergungseinsatz aus. Wegen akuter Explosionsgefahr durch Faulgase wird das Tier von einem stark frequentierten Strand weggezogen. Gleichzeitig versuchen Experten, durch einen gefundenen GPS-Tracker und Fluken-Muster zweifelsfrei zu klären, ob es sich um das mehrfach in der Ostsee gestrandete Tier "Fridolin" handelt, das zuvor in die Nordsee gebracht worden war. Die dänischen Behörden stehen vor einer sicherheitstechnischen und wissenschaftlichen Herausforderung.

Der tote Buckelwal , der vor der dänischen Insel Anholt gestrandet ist, steht im Mittelpunkt eines komplexen und sich schnell entwickelnden Einsatzes. Laut Angaben des Umweltministeriums war das Tier bereits seit dem 3.

März im küstennahen Bereich der Ostsee unterwegs und hatte zuvor mehrfach an den Küsten Schleswig-Holsteins und Mecklenburg-Vorpommerns gestrandet. Nach vielen erfolglosen Befreiungsversuchen wurde der Wal schließlich mit einem aufwendigen Transport per Lastkraftwagen und Schiff in die Nordsee gebracht und am 2. Mai rund 70 Kilometer vor Skagen im Skagerrak ausgesetzt. Bei dieser Aktion war zuvor ein GPS-Ortungsgerät an der Rückenflosse angebracht worden, das kontinuierlich Standortdaten liefern sollte.

Die Dänen hatten zunächst versucht, den von Fäulnisgasen stark aufgeblähten Kadaver in tiefere Gewässer zu ziehen, um ihn in den Hafen von Grenaa zu bringen und dort zu obduzieren, zu entsorgen und wissenschaftlich zu untersuchen. Dieser erste Transportversuch scheiterte jedoch in der vergangenen Woche aufgrund ungünstiger Wetterbedingungen und weil sich der Wal bewegt hatte und nun noch näher am Land lag.

Daraufhin wurde entschieden, das Tier direkt am stark frequentierten Strand von Anholt zu bergen, da von dem aufgetriebenen Kadaver eine akute Explosionsgefahr durch das entstehende Faulgas ausging und er Badegäste sowie Anwohner gefährden konnte. Insgesamt vier Mal waren die Versuche gescheitert, den toten Wal, den die 20-Minuten-Community auf den Namen Fridolin getauft hatte, von dem touristischen Strand wegzubringen.

Am Donnerstagmorgen liefen schließlich die Vorbereitungen für eine neue Strategie an: Statt des Transports in den Hafen sollte der Wal nun schnellstmöglich ins offene Meer gezogen werden, um die Explosionsgefahr zu minimieren. Der Sicherheitsabstand zum Kadaver wurde vergrößert, Personen mussten den Strandbereich räumen. Bei diesem Manöver bestanden erhebliche Risiken, insbesondere dass das Seil reißen und Beteiligte verletzen könnte oder dass der stark aufgeblähte Kadaver auseinanderbrechen könnte.

Während des Einsatzes tauchte eine zentrale Frage auf: Handelt es sich bei dem vor Anholt liegenden Wal tatsächlich um Fridolin, das Tier, das zuvor in der Ostsee beobachtet worden war? Ein Fund schien dies zu bestätigen: Experten der dänischen Umweltbehörde entdeckten einen GPS-Tracker an dem Tier. Das Ortungsgerät, das zuvor bei der Aussetzung in der Nordsee angebracht worden war, befand sich nun im Besitz der dänischen Regierung. Diese Entdeckung lieferte den ersten handfesten Beweis eine Identität.

Allerdings hatte es zuvor widersprüchliche Angaben gegeben; ursprünglich war verlautbart worden, der tote Wal trage keinen Tracker. Für absolute Gewissheit sollte ein Vergleich des individuellen Musters auf der Schwanzflosse (Fluke) sorgen, das bei jedem Wal einzigartig ist wie ein Fingerabdruck. Da die Fluke jedoch unter Wasser lag und nicht klar erkennbar war, filmten Journalisten sie mit einer Drohne aus verschiedenen Perspektiven, um ein detailliertes Bild für den Abgleich zu erhalten.

Parallel dazu reiste eine an der ursprünglichen Transportaktion beteiligte Tierärztin am Freitag nach Anholt und untersuchte den Kadaver. Wie Umweltminister Till Backhaus aus Mecklenburg-Vorpommern mitteilte, brachte diese Untersuchung jedoch keine endgültige Klarheit. Es wurden weitere Untersuchungen für Samstag angekündigt. Der Kadaver liegt Berichten zufolge etwa 75 Meter vor dem Strand in hüfttiefem Wasser auf dem Rücken.

Der Wal war vermutlich bereits seit längerer Zeit tot, wie die dänische Nachrichtenagentur Ritzau unter Berufung auf die Umweltbehörde Miljøstyrelsen berichtete. Der Einsatz der dänischen Behörden zeigt die außerordentliche Herausforderung, die von einem großen, faulenden Meeressäuger in einem touristisch genutzten Küstenabschnitt ausgeht, und die Notwendigkeit, zwischen öffentlicher Sicherheit, wissenschaftlichem Interesse und einer ethischen Bergung abzuwägen. Die endgültige Identifizierung und die anschließende Obduktion, wissenschaftliche Untersuchung und Entsorgung des Kadavers wurden für Ende der kommenden Woche in Aussicht gestellt





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