Dramatischer Bootsunfall in Französisch-Polynesien: Ein Leben zwischen Trauma und Hoffnung

Eine Weltreise endete für zwei junge Menschen in einer Katastrophe. Nach einem schweren Unfall, bei dem ein Bein verloren ging, kämpfen nun Freunde für die finanzielle Unterstützung des Opfers.

Für die 24-jährige Gianna aus dem Kanton St. Gallen sollte die geplante Weltreise der absolute Höhepunkt ihres bisherigen Lebens werden. Voller Vorfreude und Abenteuerlust startete sie im November 2025 ihre Reise, die sie schließlich in die paradiesischen Gewässer von Französisch-Polynesien führte.

Dort lernte sie in einem Tauchcenter Brian kennen, einen Gleichaltrigen, mit dem sie sich schnell anfreundete. Zusammen mit einem weiteren Bekannten beschlossen sie am Ostersonntag, die Unterwasserwelt zu erkunden. Was als spektakulärer Ausflug begann, entwickelte sich innerhalb weniger Minuten zu einem lebensverändernden Horrorereignis, das die junge Frau bis heute tief bewegt. Zunächst war der Tauchgang ein wahrer Traum: Die Gruppe konnte faszinierende Begegnungen mit einem Tigerhai sowie Delfinen und deren Jungtieren erleben.

Die Euphorie war groß, als sie nach etwa 45 Minuten wieder an die Wasseroberfläche stiegen. Doch in dem Moment, als sie ihre Ausrüstung ablegten und Brian begeistert von seinen Videoaufnahmen erzählte, passierte das Undenkbare. Eine plötzliche Welle erfasste ihr Boot mit einer solchen Wucht, dass der Bootsführer das Gleichgewicht verlor und über Bord ging. Das Schiff, nun ohne Steuerung, begann unkontrolliert zu kreisen und beschleunigte gefährlich.

Mit voller Geschwindigkeit steuerte das führerlose Boot direkt auf die im Wasser treibenden Taucher zu. Die Situation eskalierte in Sekunden. Die Betroffenen versuchten verzweifelt, der rotierenden Schiffsschraube auszuweichen, doch der starke Sog zog sie immer wieder zurück in die Gefahrenzone. Für Gianna fühlte es sich in diesem Moment so an, als gäbe es keinen Ausweg mehr.

Dann traf die Katastrophe Brian mit voller Härte: Die Schiffsschraube erfasste sein Bein und trennte es in einem grausamen Moment abrupt ab. In dieser ausweglosen Lage ereignete sich ein wahres Wunder. Ein anderes Boot erreichte die Unfallstelle fast zeitgleich mit dem Unglück. An Bord befanden sich zufälligerweise drei französische Mediziner, die ohne Zögern und unter Einsatz ihres eigenen Lebens eingriffen.

Die Ärzte leisteten sofort lebensrettende Erste Hilfe, stoppten die massiven Blutungen und stabilisierten Brians Zustand, während sie ihn in die nächste Notfallstation transportierten. Doch dort erwartete sie ein weiterer Schock: Die Klinik verfügte in diesem Moment über kein verfügbares ärztliches Personal vor Ort. Die rettenden Ärzte aus dem Boot mussten daher selbst die Führung übernehmen, Blutkonserven organisieren und lebensnotwendige Transfusionen durchführen. Ohne dieses schnelle und entschlossene Handeln wäre Brian vermutlich nicht überlebt hätte.

Es war eine Kette von glücklichen Zufällen in einer ansonsten schrecklichen Situation. Nach einem langen und qualvollen Weg ist Brian inzwischen zurück in seiner Heimatstadt Berlin. Dort wird er weiterhin intensiv medizinisch betreut, wobei weitere chirurgische Eingriffe anstehen. Doch neben den körperlichen und psychischen Wunden ist die finanzielle Belastung immens.

Da viele Kosten für die spezialisierte Nachbehandlung, wie etwa eine hochmoderne Sportprothese oder die notwendige Umgestaltung seiner Wohnung zur Barrierefreiheit, nicht vollständig von den Versicherungen übernommen werden, steht Brian vor einer ungewissen finanziellen Zukunft. Aus diesem Grund hat Gianna gemeinsam mit anderen Freunden eine Spendenaktion auf der Plattform Gofundme gestartet. Ihr Ziel ist es, genügend Mittel zu sammeln, damit Brian trotz seiner schweren Behinderung ein möglichst selbstbestimmtes und würdevolles Leben führen kann. Für Gianna selbst war das Erlebnis zutiefst traumatisierend.

Um nicht in eine Spirale aus Angst und Panik zu geraten, entschied sie sich für einen ungewöhnlichen Weg der Bewältigung. Bereits einen Tag nach dem schrecklichen Unfall ging sie erneut tauchen. Dieser bewusste Schritt sollte verhindern, dass die Angst die Oberhand gewinnt und sie ihr Hobby sowie ihre Leidenschaft für das Meer verliert. Diese Konfrontation mit der Situation half ihr dabei, das Geschehene zu verarbeiten und mental wieder stabil zu werden.

Den Abschluss ihrer Reise bildete ein letzter Tauchgang bei Sonnenuntergang, bei dem sie erneut auf Delfine traf. Dieser friedliche Moment bildete einen starken Kontrast zum vorherigen Grauen und gab ihr die Kraft, mit den Erinnerungen an diesen Albtraum abzuschließen





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