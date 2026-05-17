Dramatischer Amoklauf mit dem Auto in Modena: Mehrere Schwerverletzte und eine Deutsche unter den Opfern

Ein 31-jähriger Mann rast in der historischen Altstadt von Modena in eine Menschenmenge. Acht Personen werden verletzt, zwei müssen ihre Beine verlieren. Die Ermittlungen zur Tat und die politischen Reaktionen stehen im Fokus.

Die historische Altstadt der norditalienischen Stadt Modena wurde am Samstagnachmittag Schauplatz eines grausamen Ereignisses, das die Bewohner und Touristen in tiefe Bestürzung versetzt hat. Inmitten des belebten Stadtzentrums, das normalerweise für seine kulturelle Bedeutung und touristische Attraktivität bekannt ist, geschah das Unfassbare: Ein 31-jähriger Mann raste mit seinem Kleinwagen mit einer enormen Geschwindigkeit in eine Gruppe von Passanten.

Aufnahmen von Überwachungskameras dokumentieren den Tathergang in schockierender Deutlichkeit. Sie zeigen, wie der Fahrer zunächst auf der rechten Seite des Gehwegs beschleunigte und im Anschluss abrupt auf die linke Seite ausscherte, um so eine maximale Anzahl an Menschen zu erfassen. Die Opfer wurden durch die Wucht des Aufpralls regelrecht durch die Luft geschleudert, während die Umgebung in ein absolutes Chaos stürzte.

Augenzeugen berichteten später von einer Szenerie, die an einen Kriegsschauplatz erinnerte; überall auf dem Boden lagen Blutspuren, zurückgelassene Schuhe und Taschen der verängstigten Menschen. Die Bilanz dieses wahnsinnigen Vorfalls ist verheerend. Insgesamt acht Menschen wurden verletzt, wobei vier von ihnen schwerste Traumata erlitten haben. Besonders tragisch sind die Berichte über zwei Personen, denen aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen die unteren Gliedmaßen amputiert werden mussten.

Eine dieser Personen schwebt nach wie vor in Lebensgefahr. Diese Frau wurde vermutlich am Ende der Fahrt mit voller Wucht gegen ein Schaufenster gepresst, wodurch das Auto schließlich zum Stillstand kam. Unter den Schwerverletzten befindet sich laut dem Bürgermeister von Modena, Massimo Mezzetti, auch eine deutsche Staatsangehörige sowie eine Polin. Beide Frauen werden derzeit in einem örtlichen Krankenhaus intensivmedizinisch betreut.

Nachdem der Wagen gegen das Schaufenster prallte, versuchte der Täter zu fliehen. Berichten zufolge stieg er mit einem Messer in der Hand aus dem Fahrzeug aus und versuchte, Passanten anzugreifen. Mutige Bürger aus der Umgebung griffen jedoch sofort ein, verfolgten den Mann und konnten ihn im Handgemenge überwältigen, obwohl er versuchte, mit der Waffe zuzustechen. Die polizeilichen Ermittlungen konzentrieren sich nun auf die Motive des 31-jährigen Täters.

Der Mann wurde in Bergamo geboren, wuchs jedoch in der Provinz Modena auf und hat nordafrikanische Wurzeln. Überraschend für die Ermittler ist sein akademischer Hintergrund, da er einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften besitzt und bisher nicht vorbestraft war. Es wurde jedoch bekannt, dass er vor einigen Jahren eine kurze psychiatrische Behandlung erhalten hatte.

Trotz der Brutalität der Tat gibt es laut den Behörden derzeit keine Hinweise darauf, dass der Mann zum Zeitpunkt des Vorfalls unter dem Einfluss von Alkohol oder illegalen Drogen stand. Zudem ergaben die Durchsuchungen seiner Wohnung keine Anhaltspunkte für eine Verbindung zu extremistischen oder terroristischen Gruppierungen. Die Frage nach dem Warum bleibt daher vorerst unbeantwortet, was die Verunsicherung in der Bevölkerung weiter verstärkt. Die politische Reaktion in Italien erfolgte prompt.

Ministerpräsidentin Giorgia Meloni bezeichnete den Vorfall als 'sehr schwerwiegend' und drückte den Opfern und ihren Familien ihr tiefstes Mitgefühl aus. In den sozialen Medien forderte sie eine harte Bestrafung des Täters und betonte, dass er für seine Taten zur Rechenschaft gezogen werden müsse. Gemeinsam mit Staatspräsident Sergio Mattarella plant Meloni eine Reise nach Modena, um die Verletzten in den Krankenhäusern zu besuchen und ein Zeichen der Solidarität zu setzen.

Die Stadt, die etwa 185.000 Einwohner zählt, wirkt am Tag nach dem Attentat wie gelähmt; die Straßen der Emilia-Romagna-Region sind ungewöhnlich leer. Der Vorfall weckt zudem schmerzliche Erinnerungen an ähnliche Taten in Europa, wie etwa den Amoklauf in Leipzig im Mai, bei dem ebenfalls ein Auto als Waffe genutzt wurde und zahlreiche Menschen zu Opfern fielen. Die traumatischen Erlebnisse der Überlebenden und die plötzliche Gewalt inmitten einer friedlichen Stadt lassen die Bewohner von Modena fassungslos zurück





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Modena Amoklauf Italien Verkehrsunfall Gewalt

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