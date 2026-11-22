Der Sommer 2026 verursachte massive Waldschäden durch Dürre. Experten wie Arthur Gessler und Förster Christoph Gubler analysieren die Ursachen und warnen vor langfristigen wirtschaftlichen und ökologischen Risiken für den Schweizer Wald.

Der Sommer 2026 hat das Gesicht der Schweizer Wälder nachhaltig verändert und führt zu einer Neuorientierung im Forstmanagement. Bereits im Hochsommer zeigten sich an Hängen im Kanton Solothurn und im Mittelland massive Braunfärbungen, bei denen Buchen ihre Blätter abwarfen und Fichten ihre Kronen verloren. Diese extremen visuellen Signale deuten auf eine tiefgreifende Schädigung hin, die weit über normale jahreszeitliche Wechsel hinausgeht. Die betroffenen Baumarten, insbesondere die Weiss-Tanne und die Buche, zeigten innerhalb weniger Wochen irreversible Schäden, was selbst erfahrene Experten wie Christoph Gubler vor neue Herausforderungen stellte.

Frühere Schäden als im Vorjahr 2018

Professor Arthur Gessler von der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) verdeutlichte während einer Informationsveranstaltung in Oensingen am 12. November, dass die heutigen Umstände historisch außergewöhnlich sind. Wissenschaftliche Beobachtungen dokumentierten bereits Ende Juni braune Buchenblätter, ein Zeitpunkt, der deutlich früher liegt als während des bekannten Trockenjahres 2018. Die schnellen Änderungen der Umweltbedingungen ließen den Bäumen keine ausreichende Zeit für physiologische Anpassungsprozesse.

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Die meteorologischen Auslöser waren eine kumulative Kette aus extremen Wetterereignissen: Ein schneearmer Winter folgte auf ausbleibende Niederschläge im Frühling und gipfelte in extremer Hitze im Sommer. An einer speziellen Messstation der WSL wurden Temperaturen von 38,1 Grad Celsius verzeichnet. Zusätzlich sorgte eine außergewöhnlich trockene Luftfeuchtigkeit dafür, dass den Bäumen buchstäblich das Wasser aus den Blättern entzogen wurde, was den Wasserhaushalt in den Leitgeweben massiv beeinträchtigte.

Biologische Vulnerabilität der Buche

Die besondere Betroffenheit der Buche lässt sich auf ihre anatomische Struktur zurückführen, wie Professor Arthur Gessler erklärte. Im Gegensatz zu anderen Baumarten verfügt die Buche über keinen effektiven Mechanismus, der bei Wassermangel den Wassertransport im Blattstiel unterbricht, um den Stammbereich zu schützen. Wenn im Leitungssystem Luftblasen entstehen, führt dies zu einer nachhaltigen Schädigung des Transportsystems. Es besteht daher ein feiner Unterschied zwischen einem kontrollierten, vorzeitigen Blattabwurf zur Energieeinsparung und tatsächlichen, tödlichen Trockenschäden.

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Satellitenaufnahmen zeigen, dass die Region Jura und große Teile des Mittellandes am schwersten betroffen waren, während im Osten der Schweiz zwischenzeitliche Niederschläge die Lage etwas entspannten. Christoph Gubler, Revierförster des Forstbetriebs Schwarzbubenland, betonte, dass das Absterben der Bäume ein mehrjähriger Prozess ist. Erst die kommenden Vegetationsperioden werden endgültig klären, welche Bäume sich erholen können und welche Bestände vollständig verloren sind.

Praktische Erfahrungen aus dem Schwarzbubenland

Revierförster Christoph Gubler berichtete von der dramatischen Entwicklung im Forstbetrieb Schwarzbubenland. Im Juni begannen die Buchen an exponierten Standorten sich gelb zu verfärben, bevor ganze Hänge bis Ende Juli eine rotbraune Farbe annahmen. Anfang August zeigten diese Verfärbungen sich sogar an Nordhängen, gefolgt von Schäden am Nadelholz. Fichten konnten ihre obersten Kronenpartien nicht mehr ausreichend mit Wasser versorgen, woraufhin die Spitzen vertrockneten und das Absterben sich nach unten ausbreitete.

Die geschwächten Bäume wurden zusätzlich von Borkenkäfern befallen, was die Situation weiter verschärfte. Bei einer Kontrolle im Wald bei Himmelried im Kanton Solothurn untersuchte Christoph Gubler das Kambium verschiedener Buchen mit einem kleinen Beil und stellte fest, dass das Gewebe unter der Rinde bereits vollständig ausgetrocknet war. Seine vorherige Annahme, ein Teil der Bäume würde erst in den nächsten Jahren absterben, hat sich als falsch erwiesen. Zahlreiche Exemplare waren zum Zeitpunkt der Inspektion bereits tot, was Gubler als sehr ernüchternd beschrieb.

Wirtschaftliche Folgen und Forstmanagement

Für die Forstbetriebe haben diese Schäden weitreichende wirtschaftliche und sicherheitstechnische Konsequenzen. In betroffenen Schutzwaldbeständen müssen abgestorbene Bäume schnellstmöglich entfernt werden, solange eine sichere Holzernte noch möglich ist. Mit zunehmender Austrocknung steigt die Gefahr dramatisch an, dass Kronenteile abbrechen oder ganze Bäume unkontrolliert umstürzen. Die Sicherheit des Personals steht dabei an oberster Stelle, wie Christoph Gubler betonte. Jeder Mitarbeiter, der morgens ausrückt, muss am Abend sicher wieder zurückkehren können.

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Auch im Forstbetrieb Thal, wo Christoph Schwegler Bericht erstattete, waren früh großflächiger Laubabwurf und stark verfärbte Bestände sichtbar. Geschädigtes Holz verliert erheblich an Qualität, Zwangsnutzungen verursachen zusätzliche Kosten und die geplante Holzernte gerät durcheinander. Diese wirtschaftlichen Folgen werden die Forstbetriebe noch jahrelang beschäftigen und zwingen dazu, die Pflegekonzepte und Eingriffsstrategien fundamental anzupassen, wie Christoph Schwegler fragte.