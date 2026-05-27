Dramatische Höhlenrettung in Laos: Mehrere Dorfbewohner lebend geborgen, zwei noch vermisst

In der laotischen Provinz Xaisomboun wurden nach einer Sturzflut in einer Höhle mehrere Dorfbewohner lebend gerettet. Zwei Personen bleiben vermisst. Internationale Rettungsteams im Einsatz.

In der Provinz Xaisomboun in Laos sind Rettungskräfte bei einer dramatischen Höhlenrettung erfolgreich gewesen. Nach heftigen Regenfällen, die zu einer Sturzflut führten, waren mehrere Dorfbewohner in einer Höhle eingeschlossen worden.

Der Vorfall ereignete sich am 19. Mai, als die Gruppe den natürlichen Hohlraum betrat. Plötzlich ansteigendes Wasser versperrte den Ausgang und machte jede Flucht unmöglich. Umgehend wurde eine großangelegte Rettungsoperation eingeleitet, bei der Spezialisten aus Laos und dem benachbarten Thailand kooperierten.

Taucher und Höhlenretter navigierten durch die engen, gefährlichen Gänge, um die Vermissten zu lokalisieren. Nach intensiver Suche konnten am Mittwoch mehrere Personen lebend geborgen werden. Zwei Bewohner des Dorfes werden jedoch weiterhin vermisst. Die laotische Rettungsorganisation, eng abgestimmt mit den örtlichen Behörden, bestätigte, dass die Bemühungen für die beiden noch nicht Gefundenen fortgesetzt werden.

Ein Video einer thailändischen Rettungsgruppe dokumentiert den bewegenden Moment, als Taucher aus dem trüben Wasser auftauchten und die Eingeschlossenen auf einem Felsen sitzend entdeckten, umgeben von Wasser und mit Stirnlampen ausgestattet. Die Rettungskräfte stehen weiterhin im Einsatz, um die letzten Vermissten zu finden und die Ursache für das plötzliche Hochwasser in der Höhle zu ermitteln. Die Operation verdeutlicht die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit bei solchen Extremsituationen und die Risiken, die Naturgewalten für Gemeinschaften in abgelegenen Regionen darstellen





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