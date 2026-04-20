Drama vor der Insel Poel: Buckelwal nach wochenlanger Strandung erneut in Schwierigkeiten

Nach drei Wochen Stillstand bewegte sich der gestrandete Buckelwal vor der Ostseeinsel Poel kurzzeitig, blieb jedoch erneut in flachen Gewässern stecken. Experten und Helfer stehen unter Zeitdruck, da sinkende Wasserstände eine lebensbedrohliche Gefahr für das geschwächte Tier darstellen.

Nach drei Wochen quälender Ungewissheit gab es am frühen Montagmorgen plötzlich Bewegung im Fall des vor der Ostsee insel Poel gestrandeten Buckelwal s. Durch den steigenden Wasserstand motiviert, löste sich der zwölf Meter lange Meeresriese von der Sandbank, auf der er seit Wochen festsaß, und begann aus eigener Kraft zu schwimmen. Die Erleichterung unter den Helfern und Beobachtern war jedoch nur von kurzer Dauer.

Nur etwa zwei Stunden lang konnten private Hilfsinitiativen, die mit mehreren Booten versuchten, das Tier in Richtung der tieferen Wismarbucht zu leiten, einen Fortschritt verzeichnen. Dann stoppte der Wal abrupt am Übergang des Kirchsees und blieb erneut in einem flachen Areal liegen. Trotz intensiver Versuche, das Tier durch nahe Fahrten der Boote wieder zur Bewegung zu animieren, verharrte der Wal bis zum Nachmittag regungslos in der Nähe von Fahrwassertonnen. Till Backhaus, der Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern, gab vor Ort Entwarnung bezüglich einer vollständigen Strandung, betonte jedoch die Dringlichkeit der Situation. Das Tier liege zwar nicht komplett trocken, müsse aber zwingend ein Nadelöhr durchqueren, um die rettenden, tieferen Fahrwasser zu erreichen. Viele Bereiche des Kirchsees sind abseits der Fahrrinne kaum hüfttief, was für ein Tier dieser Größe eine tödliche Falle darstellt. Die Zeit drängt massiv, da der Wasserstand in der Region voraussichtlich ab Montagabend wieder sinken wird. Der Meeresbiologe Boris Culik warnt eindringlich vor den Folgen: Ein sinkender Pegel bei gleichbleibender Position könnte für das rund zwölf Tonnen schwere Tier fatale Auswirkungen haben. Im Gegensatz zu Tieren an Land ist das Skelett eines Wals nicht darauf ausgelegt, das eigene Körpergewicht ohne den unterstützenden Auftrieb des Wassers zu tragen. Wenn der Wasserstand um nur 50 Zentimeter sinkt, entwickelt das Tier ein massives Gewicht, das die inneren Organe des Wals schwer schädigen könnte. Culik äußerte zudem die Vermutung, dass das bewusste Aufsuchen von Flachwasser durch das Tier ein Anzeichen für extreme Erschöpfung sein könnte. Ein geschwächter Wal sucht oft flachere Bereiche auf, um den Energieaufwand beim Atmen zu reduzieren. Es bleibt jedoch die quälende Frage, ob das Tier den Weg zurück in den Atlantik überhaupt noch aus eigener Kraft finden kann, oder ob es aufgrund von Desorientierung und physischer Schwäche in der Ostsee gefangen bleibt. Bereits viermal war der Wal seit März an verschiedenen Stellen gestrandet, was auf einen schlechten Gesundheitszustand hindeutet. Der ursprüngliche Rettungsplan der privaten Initiative, das Tier mittels einer untergelegten Plane und Pontons aus der Gefahrenzone zu bergen, konnte aufgrund der morgendlichen Fluchtbewegung nicht wie geplant umgesetzt werden. Stattdessen musste kurzfristig auf einen alternativen Plan ausgewichen werden, der eine rein bootsgestützte Führung vorsieht. Das Ministerium für Umwelt plant zudem, den Wal bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit mit einem Sender auszustatten, um seine Bewegungen präziser verfolgen zu können, sollte er erneut in tieferen Gewässern abtauchen. Die Geschichte des Wals begann Anfang März im Hafen von Wismar, wo er erstmals Schaulustige anzog und später durch Kollisionen mit Fischernetzen weiter geschwächt wurde. Auch wenn Helfer von Sea Shepherd bereits Teile dieser Netze entfernen konnten, ist der Zustand des Tieres weiterhin kritisch. Die Wismarbucht bietet zwar deutlich tiefere Zonen von über neun Metern Tiefe, doch selbst dort wäre der Wal noch lange nicht in seinem natürlichen Lebensraum angekommen. Die Mission bleibt ein dramatischer Wettlauf gegen die Natur und den drohenden Wasserverlust, bei dem das Überleben des majestätischen Säugetiers an einem seidenen Faden hängt





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