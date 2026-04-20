Drama um gestrandeten Buckelwal vor Poel: Wettlauf gegen die Zeit

Ein vor der Insel Poel gestrandeter Buckelwal sorgt für einen Großeinsatz. Trotz kurzzeitiger Bewegung bleibt der Zustand des geschwächten Tieres aufgrund sinkender Wasserstände kritisch.

Nach drei Wochen des Stillstands gab es am frühen Montagmorgen plötzlich Bewegung in der festgefahrenen Rettungssituation des Buckelwal s vor der Insel Poel . Das zwölf Meter lange Tier, das bereits seit längerer Zeit in der flachen Region feststeckte, gelangte durch den steigenden Wasserstand kurzzeitig wieder in freie Bewegung. Dieser Moment der Hoffnung währte jedoch nur kurz.

Nach etwa zwei Stunden intensiver Versuche, bei denen Helfer versuchten, das Tier mittels Booten in die rettende Fahrrinne in Richtung Wismarbucht zu lotsen, stoppte der Wal erneut und blieb am Übergang zum Kirchsee liegen. Trotz diverser Versuche, ihn durch gezielte Bootsmanöver wieder zum Schwimmen zu animieren, blieb der Erfolg am Nachmittag aus. Das Tier liegt nun in einer ökologisch hochsensiblen Zone, die als Nadelöhr bezeichnet wird und nur bei entsprechenden Wasserständen eine Passage in tiefere Gewässer zulässt. Der Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus, betonte, dass der Wal nach aktuellen Erkenntnissen nicht vollständig trocken liege, sondern auf einer Sandbank ruhe. Dennoch ist die Sorge groß, da die Zeit gegen das Tier arbeitet. Mit dem sinkenden Wasserstand in der Lübecker Bucht droht eine gefährliche Situation: Der enorme Druck des eigenen Körpergewichts könnte auf die inneren Organe des zwölf Tonnen schweren Säugetiers lasten, da Buckelwale ein vergleichsweise schwaches Skelett besitzen. Der Meeresbiologe Boris Culik gab zu bedenken, dass ein geschwächtes Tier flache Gewässer zwar gezielt zur Erholung aufsuchen könnte, bei fallendem Pegel jedoch eine akute Lebensgefahr besteht. Die Kombination aus geringer Wassertiefe von stellenweise nur rund einem Meter und der physischen Verfassung des Wals macht jede Stunde zu einem Wettlauf gegen die Gezeiten und die eigene Erschöpfung des Tieres. Die Rettungsbemühungen gestalten sich extrem komplex, da der Wal bereits mehrfach in der Ostsee gestrandet ist und sich zudem in Fischernetzen verfangen hatte, von denen er teilweise befreit werden musste. Ursprünglich war geplant, den Wal mithilfe einer Spezialkonstruktion aus Pontons und einer Netzplane aus dem flachen Bereich zu heben und in sichereres Gewässer zu geleiten. Der unerwartete Aufbruch am Morgen zwang die privaten Initiatoren dazu, auf Plan B umzustellen, was sich aufgrund der mangelnden Kooperation des orientierungslosen Tieres als schwierig erwies. Experten vermuten, dass der Wal entweder stark desorientiert ist oder aufgrund seiner gesundheitlichen Schwächung die Nähe zur Küste sucht. Sollte es gelingen, den Wal in tieferes Fahrwasser zu manövrieren, steht die nächste Herausforderung an: Das Tier muss den Weg aus der Ostsee zurück in die Nordsee und letztlich in den Atlantik finden, da die Ostsee für ihn keinen natürlichen und dauerhaft überlebensfähigen Lebensraum darstellt. Die Behörden halten weiterhin einen Sender bereit, um den Standort des Wals bei einer erfolgreichen Befreiung lückenlos überwachen zu können





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