Drama um gestrandeten Buckelwal vor Poel: Ein Wettlauf gegen die Zeit

Nach drei Wochen Stillstand bewegte sich der gestrandete Buckelwal vor der Insel Poel kurzzeitig, blieb jedoch erneut in flachen Gewässern stecken. Experten und Helfer stehen unter enormem Zeitdruck, da sinkende Wasserstände das Leben des zwölf Tonnen schweren Tieres gefährden.

Die Situation vor der deutschen Ostsee insel Poel bleibt hochdramatisch. Nach drei Wochen, in denen sich der dort gestrandete Buckelwal kaum von der Stelle bewegt hatte, kam am frühen Montagmorgen plötzlich Bewegung in die Angelegenheit. Mit dem steigenden Wasserstand gelang es dem zwölf Meter langen Meeressäuger aus eigener Kraft, sich von der Sandbank zu lösen und ein Stück zu schwimmen.

Die private Hilfsinitiative, die seit Tagen eine aufwendige Rettungsaktion plant, reagierte sofort mit ihrem sogenannten Plan B. Mehrere Boote versuchten, das Tier in die richtige Richtung durch das Nadelöhr des Kirchsees in Richtung Wismarbucht zu lotsen, in der Hoffnung, den Wal so in tieferes Fahrwasser zu führen. Doch die Hoffnung währte nur kurz. Nach etwa zwei Stunden Fahrt stoppte das Tier und blieb erneut auf Grund liegen. Obwohl der Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus, betonte, dass der Wal nicht vollständig feststecke und ausweichen könnte, verharrt das Tier in einer lebensgefährlichen Zone. Das Wasser um ihn herum ist an vielen Stellen nur hüfttief, was für ein zwölf Tonnen schweres Tier bei ablaufendem Wasser fatale Folgen haben kann. Meeresbiologen wie Boris Culik warnen eindringlich: Wenn der Wasserstand sinkt, lastet das enorme Eigengewicht des Wals auf seinen inneren Organen, da sein Skelett nicht darauf ausgelegt ist, das Körpergewicht an Land oder in flachem Wasser zu tragen. Culik spekuliert, dass das Tier die flachen Stellen möglicherweise bewusst aufsucht, um sich zu erholen oder sich durch den Druck auf den Körper beim Atmen zu entlasten. Dennoch muss das Tier dringend in tieferes Fahrwasser, das im Kirchsee lediglich zwei bis drei Meter misst, während die Wismarbucht deutlich tiefere Bereiche aufweist. Die Zeit drängt massiv. Ab Montagmittag wird der Wasserstand in der Bucht voraussichtlich wieder sinken, was die Bewegungsfreiheit des Buckelwals weiter einschränkt. Die ursprüngliche Strategie der Hilfskräfte, den Wal mit einer Plane unter schwimmenden Pontons aus der Flachwasserzone zu heben, erwies sich nach dem plötzlichen Loslaufen als kaum noch umsetzbar. Die Beobachter vor Ort sind sich uneins über den Zustand des Tieres: Während einige vermuten, der Wal sei schlicht zu geschwächt für den Rückweg in den Atlantik, halten andere ihn für desorientiert. Der Weg für das Tier ist ohnehin extrem weit und beschwerlich, da er über die Nordsee zurück in den Atlantik finden müsste. Die Historie des Wals ist zudem gezeichnet von Missgeschicken: Bereits viermal war er seit März an verschiedenen Stellen gestrandet, hatte sich in Netzen verfangen und musste von Organisationen wie Sea Shepherd befreit werden. Ob das Tier die nötige Kraft für den Weg ins offene Meer noch aufbringt, bleibt offen. Sollte sich eine günstige Gelegenheit bieten, planen die Behörden, dem Wal einen Sender anzubringen, um ihn bei einer weiteren Fluchtbewegung orten zu können. Bis dahin bleibt das gesamte Gebiet rund um die Insel Poel ein Ort des Bangens, an dem der Überlebenskampf eines der größten Lebewesen unserer Ozeane unter den Augen der Öffentlichkeit ausgetragen wird





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