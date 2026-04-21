Drama in Mailand: Hakan Calhanoglu rettet Inter nach 0:2-Rückstand gegen Como

Ein packendes Pokal-Halbfinale in Italien findet ein dramatisches Ende. Nachdem Como lange wie der sichere Sieger aussah, dreht Inter Mailand durch einen entfesselten Hakan Calhanoglu die Partie und zieht ins Finale ein.

Es war ein Fußballabend für die Geschichtsbücher, der den Zuschauern im ausverkauften Giuseppe-Meazza-Stadion alles bot, was den italienischen Pokalwettbewerb so faszinierend macht. Der AC Como, der ambitionierte Außenseiter unter der Leitung von Trainer Cesc Fabregas , stand kurz davor, für eine der größten Sensationen der Saison zu sorgen. Nach einem torlosen Remis im Hinspiel ging der Underdog mit viel Selbstvertrauen in die Partie und belohnte sich früh.

Der Kroate Martin Baturina versetzte die mitgereisten Fans in der 32. Minute in Ekstase, als er den Ball zur verdienten Führung in die Maschen beförderte. Como agierte diszipliniert, taktisch klug und ließ den favorisierten Gastgeber aus Mailand kaum zur Entfaltung kommen. Nach der Pause schien das Märchen für die Gäste perfekt zu werden. Kaum war die zweite Hälfte angepfiffen, als der Franzose Lucas da Cunha in der 48. Minute zum 2:0 erhöhte. Zu diesem Zeitpunkt wirkte Inter Mailand ratlos und defensiv anfällig. Doch der italienische Spitzenreiter zeigte genau die Mentalität, die eine Spitzenmannschaft auszeichnet. Angeführt vom überragenden Hakan Calhanoglu begann eine furiose Aufholjagd, die das Stadion zum Beben brachte. Der türkische Mittelfeldregisseur nahm das Zepter in die Hand, erzielte in der 69. Minute den Anschlusstreffer und legte in der 86. Minute mit einem präzisen Schuss zum 2:2 nach. Die gesamte Dynamik des Spiels kippte in diesen entscheidenden Minuten komplett zugunsten der Nerazzurri. Der Schlusspunkt einer dramatischen Schlussphase war dann Petar Sucic vorbehalten. In der 89. Minute sorgte er mit seinem Treffer für den 3:2-Endstand und ließ Comos Traum vom ersten Cupfinal der Vereinsgeschichte jäh platzen. Während die Akteure von Como erschöpft und enttäuscht zu Boden sanken, feierte Inter den hart erkämpften Einzug ins Finale. Erwähnenswert bleibt die personelle Situation auf Seiten der Mailänder: Während Yann Sommer erneut auf der Bank Platz nehmen musste und somit als Ersatztorhüter fungierte, absolvierte der Schweizer Nationalspieler Manuel Akanji die volle Distanz in der Defensive. Für Inter Mailand geht der Blick nun nach vorne, denn der Gegner im Finale wird erst im zweiten Halbfinale zwischen Atalanta Bergamo und Lazio Rom ermittelt. Nach einem 2:2 im Hinspiel bleibt auch diese Entscheidung bis zum letzten Moment offen





bazonline / 🏆 7. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Inter Mailand AC Como Hakan Calhanoglu Coppa Italia Cesc Fabregas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wikkelhäuser gegen Wohnungsnot: Holz-Siedlung auf Industrie-DachMit «Wikkelhäusern» gegen die Wohnungsnot

Read more »

Bayern dank Tore-Party gegen Stuttgart vorzeitig MeisterWas für eine Woche für Bayern München. Erst der Champions-League-Erfolg gegen Real Madrid, dann der vorzeitige Gewinn der 35. Meisterschaft. Doch es gibt einen Wermutstropfen.

Read more »

Wikkelhäuser gegen Wohnungsnot: Holz-Siedlung auf Industrie-DachMit «Wikkelhäusern» gegen die Wohnungsnot

Read more »

Boykott gegen Stadionsprecher: Rolf Knie zieht Konsequenzen nach Fischer-SkandalRolf Knie boykottiert die SCRJ Lakers, weil der Journalist Pascal Schmitz als Stadionsprecher fungiert. Der Streit entzündet sich an der Aufdeckung des Fälschungsskandals um Ex-Nati-Trainer Patrick Fischer.

Read more »

Luxusuhr-Raub in Mailand: Schweizer im Zug ab Lugano verfolgt und beraubtVier Männer nahmen einen 34-jährigen Schweizer bereits im Zug ins Visier und raubten ihm eine Uhr im Wert von 40'000 Franken. Drei Verdächtige wurden dank Überwachungskameras festgenommen.

Read more »

Inter Mailand dreht Coppa-Halbfinale und steht im EndspielInter Mailand hat im Rückspiel des Coppa Italia Halbfinals gegen Como einen 0:2 Rückstand in einen 3:2 Sieg verwandelt und steht damit im Finale. Hakan Calhanoglu war mit zwei Toren entscheidend beteiligt, Petar Sucic erzielte den Siegtreffer.

Read more »