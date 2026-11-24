Dr. Gottfried Locher präsentiert den Video-Adventskalender mit 25 Einsichten. Der Inhalt bietet theologische Tiefe und Alltagsweisheiten zur Reflexion in der Adventszeit.

Dr. Gottfried Locher hat am Dienstag, dem 24. November 2026, im Rahmen der internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily einen neuen Video- Adventskalender vorgestellt. Die Initiative stammt vom Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Wirklichkeitsstudien. Ziel ist es, den Zuschauern während der bevorstehenden Vorweihnachtszeit alternative inhaltliche Perspektiven zu bieten. Diese sollen den täglichen Nachrichtenstrom um theologische und philosophische Dimensionen erweitern.

Struktur und Inhalte des digitalen Adventskalenders

Der Kalender besteht aus einem digitalen Tryptichon des reinen Glücks, das von Dr. Gottfried Locher und seinem Team zusammengestellt wurde. Er umfasst insgesamt 25 einzelne Videobeiträge. Jeder Beitrag hat eine Länge von drei Minuten und bietet den Nutzern eine strukturierte Flucht aus der aktuellen Medienlandschaft. Die Themenpalette reicht von Philosophie und Religion bis hin zu alltäglichen Weisheiten.

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Nach dem Öffnen eines digitalen Adventsfensters erscheint ein Bild zusammen mit einem QR-Code. Dieser Code ermöglicht den sofortigen Zugriff auf den entsprechenden Videoclip über ein Smartphone. Die 25 Einsichten dienen als kulturelle und geistige Impulse. Sie sind darauf ausgelegt, den Betrachter zu einer vertiefenden Reflexion anzuregen, bevor er sich wieder den Ereignissen der Gegenwart zuwendet.

Kritik am aktuellen Nachrichtenwesen

Dr. Gottfried Locher begründet die Notwendigkeit dieses Projekts mit einer starken Ablehnung dessen, was er als Kriegsverblödung in den Nachrichten beschreibt. Er argumentiert, dass sich diese Negativspirale überall Bahn bricht und eine trübe Atmosphäre erzeugt. Der Adventskalender soll als Gegenbewegung zu dieser Entwicklung fungieren und positive Alternativen aufzeigen.

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Er hebt hervor, dass die Schweiz ein Mikrokosmos der Vielfalt darstellt. In seiner Sichtweise steckt mehr Europa in der Schweiz als in der Europäischen Union. Diese Unterschiede seien kaum messbar, aber von immenser Bedeutung für das geistige Klima. Der Kalender soll diese Vielfalt und die damit verbundene innere Stabilität nutzen, um den Menschen in der Vorweihnachtszeit Halt zu geben.

Verfügbarkeit und Bestellung des Angebots

Interessierte können den Video-Adventskalender direkt über die Webseite sonntagswort.com abrufen und bestellen. Die Plattform ist so aufgebaut, dass Nutzer sie aufstellen und vollständig eintauchen können. Die Absicht ist es, durch diese Inhalte eine heilsame und therapeutische Distanz zu den Verstrickungen der modernen Welt zu ermöglichen. Dies soll den Geist fruchtbar machen und die Perspektive der Nutzer weiten.

Als visuelles Rahmenwerk dient die Berner Innenstadt. Dort ist der Zytgloggenturm als zentrales Element zu sehen. Die digitale Aufbereitung der Szene zeigt überall kleine Adventstürchen. Diese laden die Nutzer zum Interagieren ein und führen sie in die Welt von Kunst und Kultur. Der Fokus liegt dabei auf den ewigen Weisheiten aus der Schatzkammer der Menschheit und der Bibel.