Dow Jones-Indizes auf Rekord im Rekord, Celsius an Rekordkurs reichte

Die Aktienkurse strümen am Freitag auf Rekordgewinne ein, nachdem sie am Wochenende auf Rekordstand geschlossen hatten. Der Dow Jones schloss mit 50'579,70 Punkten, dem höchsten Niveau seit seiner Einführung, noch im Plus von 0,58 Prozent. Die Aktienmärkte trugen von optimistischen Erwartungen auf eine friedliche Beendigung des Iran-Krieges und der anhaltenden Euphorie für künstliche Intelligenz (KI) aus. Aussprüche von US-Präsident Donald Trump und seinem Außenminister Marco Rubio bestätigten Erwartungen auf einen baldigen Friedensschluss im Nahen Osten.

Börsen-Ticker: Dow Jones schliesst vor langem Wochenende auf Rekordstand - Qualcomm-Aktien mit kräftigem Plus - Schweizer Aktienmarkt höher - Kurssprung bei Logitech und AMS Osram eichte es schon im frühen Handel für ein Rekordhoch - am Ende notiere der Leitindex mit 50'579,70 Punkten noch 0,58 Prozent im Plus.

Die Aktienkurse profitierten von den hartnäckigen Hoffnungen auf eine friedliche Beendigung des Iran-Kriegs sowie der anhaltenden Euphorie mit Blick auf das Mega-Thema Künstliche Intelligenz (KI). Aussagen von US-Präsident Donald Trump und seinem Aussenminister Marco Rubio untermauerten Erwartungen an einen baldigen Friedensschluss im Nahen Osten.

Zudem teilte Teheran mit, der jüngste Vorschlag aus Washington habe die Kluft zwischen den beiden Seiten teilweise überbrückt. Allerdings trüben Äusserungen des obersten geistlichen Führers des Iran die Hoffnungen auf einen Durchbruch. Demnach will Teheran seinen Uranvorrat behalten. Hinzu kommt der Streit über die Öffnung der für die Weltwirtschaft wichtigen Meeresstrasse von Hormus.

Die vom Iran beabsichtigten Gebühren für deren Passage «könnten für komplizierte Diskussionen sorgen», befürchtet Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Die Entwicklung an den Börsen hängt weiterhin massgeblich von den Ölpreisen ab, die zuletzt wieder etwas stiegen.sprangen um 11,9 Prozent nach oben. Anleger zeigten sich erleichtert über das Ende der Fusionsverhandlungen mit dem spanischen Branchenkollegen Puig Bands. Dessen Titel verloren in Madrid gut 13 Prozent.einen Kurssprung von 9,2 Prozent.

Zeitweise erreichten die Aktien des Spezialisten für Videokonferenzen-Software, der während der Corona-Pandemie bekannt geworden war, den höchsten Stand seit August 2022. Von ihrem Rekord im Herbst 2020 sind sie allerdings noch meilenweit entfernt.konnten sich die Anleger nach positiven Ergebnissen einer Medikamentenstudie über ein Kursplus von 5,6 Prozent und den Spitzenplatz im Dow freuen.um 4,4 Prozent bergab. Marktteilnehmer monierten einen enttäuschenden Ausblick. Vorbörslich waren die Quartalszahlen des Entwicklers von Computerspielen noch auf ein positives Echo gestossen.

Zudem wurde der Veröffentlichungstermin für das Spiel Grand Theft Auto VI im November bestätigt. Massnahmen der chinesischen Wettbewerbsbehörden gegen illegale grenzüberschreitende Wertpapiergeschäfte belasten die in New York gelisteten Anteile der chinesischen Online-Broker UP Fintech und Futu : Sie büssten gut 25 beziehungsweise 27,5 Prozent ein. legte am Freitag um 0,42 Prozent zu.

Damit knackte der hiesige Leitindex mit einem Schlussspurt die Marke von 13'500 Punkten und schloss bei 13'503 Punkten.fielen nach Zahlen um 0,6 Prozent und gaben damit die Kursgewinne von bis zu 5,6 Prozent aus dem frühen Handel wieder ab. Anleger bestraften den Cartier-Eigentümer für einen operativen Gewinn, der massgeblich durch negative Währungseffekte bedingt war.

Gian Marco Werro von der Zürcher Kantonalbank (ZKB), der die Titel mit «Market Perform» einstuft, warnte in einem Kommentar vor Risiken für die Aussichten des Schweizer Luxuskonzerns aufgrund der schwachen Verbrauchernachfrage in verschiedenen Regionen. Die Aktienmarktreihe schloss mit Rekordwer





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